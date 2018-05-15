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Украинцы выдали старые советские пушки за глубоко модернизированные
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Украинцы выдали старые советские пушки за глубоко модернизированные 

Карельские вести 32 минуты назад
Фото: Карельские вести
Военные прокололись, выложив кадры с артиллерийских учений
Украинские военные похвастались новыми модернизированными противотанковыми пушками МТ-12 «Рапира». Однако на поверку оказалось, что орудия, доставшиеся ВСУ в наследство еще от советской армии, не претерпели никаких изменений.
Украинские СМИ опубликовали видео с занятий артиллерийского подразделения Вооруженных сил Украины. Ролик должен был продемонстрировать, что «модернизированные» противотанковые пушки МТ-12 «Рапира» уже поступили в распоряжение военных.
Авторы видео утверждали, что машины получили возможность поражать цели в условиях ограниченной видимости. Кроме того, пушки якобы оснастили новыми системами удержания цели, которые позволяют «более эффективно поражать их в движении».
Как отмечает «РГ: Русское оружие», никаких следов модернизации у продемонстрированных МТ-12 не видно. На самом деле на кадрах запечатлены обычные пушки, разработанные в СССР еще в конце 60-х годов, утверждают журналисты.
Ранее на вооружении украинской армии находились МТ-12Р, оборудованные радиолокационными прицелами «Рута» советского производства. Именно эти орудия считались самыми совершенными модификациями «Рапир». Однако, по информации издания, подобная техника оказалась слишком сложной для эксплуатации в ВСУ, при этом часть таких машин была потеряна в ходе боев в Донбассе.
В мае президент Украины Петр Порошенко похвастался боеспособностью армии Незалежной. По его словам, вооруженные силы страны заняли восьмое место в рейтинге армий Европы. Бывший командир 5-ой роты батальона «Днепр-1» Владимир Шилов назвал подобные заявления выдумкой. По его словам, Киев «угробил» все добровольческие движения, а контрактники больше не хотят иметь дело с ВСУ. «Не дай бог, Россия дернется, все будет очень хреново», — заявил военный.
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