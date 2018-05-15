Украинцы выдали старые советские пушки за глубоко модернизированные

Военные прокололись, выложив кадры с артиллерийских учений

Украинские военные похвастались новыми модернизированными противотанковыми пушками МТ-12 «Рапира». Однако на поверку оказалось, что орудия, доставшиеся ВСУ в наследство еще от советской армии, не претерпели никаких изменений.

Украинские СМИ опубликовали видео с занятий артиллерийского подразделения Вооруженных сил Украины . Ролик должен был продемонстрировать, что «модернизированные» противотанковые пушки МТ-12 «Рапира» уже поступили в распоряжение военных.

Авторы видео утверждали, что машины получили возможность поражать цели в условиях ограниченной видимости. Кроме того, пушки якобы оснастили новыми системами удержания цели, которые позволяют «более эффективно поражать их в движении».

Как отмечает «РГ: Русское оружие», никаких следов модернизации у продемонстрированных МТ-12 не видно. На самом деле на кадрах запечатлены обычные пушки, разработанные в СССР еще в конце 60-х годов, утверждают журналисты.

Ранее на вооружении украинской армии находились МТ-12Р, оборудованные радиолокационными прицелами «Рута» советского производства. Именно эти орудия считались самыми совершенными модификациями «Рапир». Однако, по информации издания, подобная техника оказалась слишком сложной для эксплуатации в ВСУ, при этом часть таких машин была потеряна в ходе боев в Донбассе.