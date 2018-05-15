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Авиапарк компании «Нордавиа» пополнил первый самолет Boeing 737-700
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Авиапарк компании «Нордавиа» пополнил первый самолет Boeing 737-700 

ТАСС 1 час назад
АРХАНГЕЛЬСК, 15 мая. /ТАСС/. Первый Boeing 737-700 NG (Next Generation) пополнил авиапарк компании «Нордавиа». Во вторник самолет, пилотируемый американскими летчиками, прилетел в аэропорт «Архангельск».
"Мы сейчас меняем линейку, это самолет 737-700. Это первый самолет этой линейки [у авиакомпании], следующий мы ожидаем в августе-сентябре, еще один самолет этой линейки будет получен до конца года. Самолеты приобретаются по договору лизинга", — пояснила ТАСС коммерческий директор «Нордавиа» Светлана Родионова.
Как сказал ТАСС технический директор авиакомпании Дмитрий Кашилов, самолет выпущен в 2004 году, он эксплуатировался в Мексике. «Самолету 13,5 лет — это немного, эксплуатант был единственный. Сюда он перегнан из Флориды, США, где выполнялось техническое обслуживание», — сказал Кашилов.
Самолет пилотировали американские летчики из-за сложности получения виз российским экипажем. «Было сложно получить визу, поэтому обратились к американским пилотам. Наши пилоты готовы к работе на таких самолетах, они прошли обучение, в том числе в других компаниях, которые эксплуатируют такие самолеты», — подчеркнул технический директор авиакомпании.
У «Нордавиа» в настоящее время в парке девять самолетов Boeing 737-500, по сравнению с которыми Boeing 737-700 более экономичен, у него больше дальность полета и пассажировместимость. «В этом самолете 142 кресла, в предыдущих 132-135, и этот самолет более комфортный», — сказал Кашилов. Полученный лайнер будет использоваться на рейсах из Архангельска, Мурманска, Сыктывкара в Москву и Санкт-Петербург, а также на южных направлениях.
"В пиковые летние месяцы он будет выполнять рейсы в Анапу, Сочи, Симферополь из разных городов: Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы, а также рейсы из Санкт-Петербурга в Самару и Казань, где будут проходить матчи чемпионата мира по футболу", — сказала Родионова.
Генеральный директор «Нордавиа» Анатолий Семенюк сказал журналистам, что Boeing 737-800, принадлежащий к этой же линейке, и который планируется получить до конца года, будут использоваться в 2019 году на международных рейсах. «Например, на рейсах из Архангельска в Турцию», — уточнил он.
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