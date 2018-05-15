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В ЗВО назначили командующего гвардейской общевойсковой армией
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В ЗВО назначили командующего гвардейской общевойсковой армией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Начальник штаба Западного военного округа (ЗВО) генерал-лейтенант Виктор Астапов вручил штандарт командующего общевойсковой армией генерал-майору Андрею Иванаеву, назначенному ранее на эту должность указом президента РФ, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ЗВО.
"Военачальник представлен личному составу объединения и приступил к исполнению обязанностей", — отметили в пресс-службе.
Как уточнили РИА Новости в ЗВО, предшественник Иванаева, генерал-майор Александр Перязев «переведен в высший орган военного управления Управление боевой подготовки Вооруженных сил РФ».
Андрей Иванаев родился в 1972 году. Окончил Челябинское высшее танковое командное училище, Общевойсковую академию ВС РФ, Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Проходил службу от командира танкового взвода в Закавказском военном округе до командира мотострелковой бригады в Западном военном округе. С 2013 года — начальник окружного учебного центра в Восточном военном округе, с 2017 года — начальник штаба — заместитель командующего общевойсковой армией ВВО.
Генерал-майор Андрей Иванаев — участник боевых действий. Награждён орденами «За военные заслуги», «За заслуги перед Отечеством» III степени с изображением мечей. Женат, воспитывает сына и дочь.
Войска гвардейской Краснознамённой общевойсковой армии дислоцируются в Воронежской, Курской, Смоленской и Брянской областях. В её составе — мотострелковые, танковые, артиллерийские, ракетные, зенитные ракетные и другие соединения и воинские части. На вооружении армии находятся современные образцы военной техники: танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортёры БТР-82АМ, а также оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и другие.
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