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В Амурской области устроили гонку на танках
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В Амурской области устроили гонку на танках 

News.ru 1 час назад
Во вторник в Амурской области стартовал всероссийский этап АрМИ-2018 «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск». В рамках Всеармейского конкурса военные продемонстрировали огневые возможности танков Т-80, Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82АМ и боевых машин пехоты БМП-3 и БМП-2.
Торжественную церемонию открыл заместитель командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Сергей Соломатин. Также с напутственной речью выступил начальник Дальневосточного высшего общевойскового командного училища Владимир Грызлов.
Кроме возможностей военной техники курсанты старших курсов продемонстрировали приёмы рукопашного боя. После состоялась гонка танковых экипажей. Первыми стартовали команды ВДВ и Дальневосточного ВОКУ.
Также для зрителей подготовили выставку современной и исторической военной техники.
Соревнования продлятся до 25 мая, сообщают в пресс-службе Восточного военного округа.
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