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«Известия»: в Крыму начались испытания нового поколения беспилотников для ВМФ
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«Известия»: в Крыму начались испытания нового поколения беспилотников для ВМФ 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Испытания беспилотного подводного аппарата «Клавесин-2Р», разработанного для российских военных моряков, начались на морском полигоне в Крыму. Об этом во вторник со ссылкой на Главкомат ВМФ пишет газета «Известия».
Комплекс получил индекс 2Р52, что означает высокую степень его готовности к принятию на вооружение, пишет газета. Отмечается, что в испытаниях на полигоне в Феодосии также участвует недавно переданное Черноморскому флоту опытовое судно проекта 20360ОС «Виктор Чероков».
"Клавесин-2Р" — второе поколение автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА). Его основу составили аппараты первого семейства, разработанного ЦКБ МТ «Рубин» совместно с Институтом проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН.
АНПА может использоваться для поисковых работ, обследования донных объектов — как точечных, так и протяженных, — съемки и картографирования морского дна, зондирования грунта. Для этого на аппарат устанавливается разнообразное оборудование — гидролокаторы бокового обзора, электромагнитный искатель, цифровая видеосистема, акустический профилограф для поиска объектов на дне, датчики температуры и электропроводности.
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