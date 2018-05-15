«Известия»: в Крыму начались испытания нового поколения беспилотников для ВМФ

МОСКВА , 15 мая. / ТАСС /. Испытания беспилотного подводного аппарата «Клавесин-2Р», разработанного для российских военных моряков, начались на морском полигоне в Крыму . Об этом во вторник со ссылкой на Главкомат ВМФ пишет газета «Известия»

Комплекс получил индекс 2Р52, что означает высокую степень его готовности к принятию на вооружение, пишет газета. Отмечается, что в испытаниях на полигоне в Феодосии также участвует недавно переданное Черноморскому флоту опытовое судно проекта 20360ОС «Виктор Чероков».

"Клавесин-2Р" — второе поколение автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА). Его основу составили аппараты первого семейства, разработанного ЦКБ МТ «Рубин» совместно с Институтом проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН

АНПА может использоваться для поисковых работ, обследования донных объектов — как точечных, так и протяженных, — съемки и картографирования морского дна, зондирования грунта. Для этого на аппарат устанавливается разнообразное оборудование — гидролокаторы бокового обзора, электромагнитный искатель, цифровая видеосистема, акустический профилограф для поиска объектов на дне, датчики температуры и электропроводности.