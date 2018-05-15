Сможет ли Китай создать беспилотник-амфибию

Китайские специалисты проектируют беспилотник-амфибию для борьбы с подлодками потенциального противника. Как пишет американское издание The National Interest, этот аппарат сможет поражать цели как с воздуха, так и из подводного положения. При этом учёные из КНР отмечают, что используют в работе опыт своих коллег из СССР и США . Однако эксперты сомневаются в необходимости создания подобной техники и считают, что до её серийного производства ещё далеко. О перспективах китайского беспилотника-амфибии — в материале RT.

Инженеры из КНР приступили к разработке беспилотника, который сможет выполнять боевые задачи как в воздухе, так и под водой. Об этом пишет американский журнал The National Interest со ссылкой на публикации в китайских СМИ.

Предполагается, что этот аппарат китайские военные смогут использовать для разведывательных целей, наблюдения за морскими путями, наведения ракетных или артиллерийских систем на цель, уничтожения мин противника. Кроме того, беспилотник-амфибию планируется применять для борьбы с подводными лодками, а также для поражения радаров или радиотехнической аппаратуры противника.

По версии американского издания, над проектом работает группа профессоров и студентов из Инженерного университета ВВС КНР, которым был выделен долгосрочный грант. Как отмечают авторы публикации, внешний облик аппарата и технические решения, которые будут применены при его создании, пока ещё не определены до конца. В частности, сейчас проектировщики выясняют, какой двигатель лучше подойдёт для будущей амфибии: дизельный или реактивный. Кроме того, разработчики в целом не определились, будут они использовать две отдельные двигательные установки для подводного и воздушного положений аппарата или им придётся сделать одну установку для обеих сред. Неясны и вопросы тактико-технических характеристик системы связи нового беспилотника.

По следам советских изобретателей

СМИ КНР отмечают, что в работе над новым аппаратом будет учитываться опыт аналогичной техники предыдущего поколения, в том числе наработки, которые имелись у специалистов СССР. Речь идёт о проекте «летающей подводной лодки», который был предложен в 1934 году курсантом Высшего военно-морского инженерного училища имени Ф. Э. Дзержинского Борисом Ушаковым. Этот корабль-амфибию предполагалось создать для поражения военных судов противника в открытом море и в районах морских баз, защищённых минными полями и артиллерийскими системами. Лодка должна была с воздушного положения произвести наведение на цель, сесть на воду, погрузиться и выполнять боевую задачу уже в подводном положении. Предполагалось, что экипаж этого самолёта-подлодки будет состоять из трёх человек, вооружить корабль планировалось двумя торпедами и спаренным пулемётом.

В конструкции предусматривалось шесть автономных отсеков, в трёх из которых помещались авиамоторы АМ-34 мощностью по 1000 л. с. каждый. При погружении под воду экипаж должен был перейти из кабины в центральный отсек, где размещался командный пункт. Проект Ушакова в итоге разрабатывался четыре года, однако до создания опытно-экспериментальных образцов «летающей подлодки» дело так и не дошло.

Кроме того, китайские разработчики учитывают и современный опыт создания беспилотных аппаратов-амфибий. С 2012 года подобная техника проектируется в США. Американский проект получил название Cormorant («Баклан»).

Предполагается, что данный вид техники будет использоваться для разведывательных целей. «Баклан» будут запускать через шахту подводных лодок класса «Огайо». После этого он должен с воздуха выполнить фото— или видеосъёмку местности, а затем приводниться в заранее заданной точке с помощью парашюта, где его подберёт экипаж подлодки, с которой он был запущен. Занимается созданием «Баклана» корпорация Lockheed Martin, однако пока проект не пошёл дальше теоретических разработок.

«Малореализуемы на практике»

«Автором статьи об этом исследовании является один из крупнейших специалистов по беспилотным летательным аппаратам Китая Лили Гольдштейн. О подобных изысканиях инженеров и учёных КНР информация уже поступала. В частности, есть сведения о том, что они создают беспилотный торпедо— и ракетоносец, который должен будет патрулировать акваторию Китая в прибрежной зоне и атаковать корабли и подлодки противника торпедами, а также сможет нести ракету с ядерной боеголовкой. Причём боевые задачи этот аппарат должен будет решать как в надводном, так и в подводном положении», — отметил эксперт в беседе с RT.

По его словам, в самой идее летательного аппарата-амфибии ничего принципиально нового нет, подобные разработки велись в СССР и других странах.

«В США было несколько подобного рода идей, а у нас при Хрущёве создали проект пилотируемого боевого корабля, который мог действовать как в подводном, так и в надводном положении, а кроме того, мог бы взлетать. Однако во всех случаях идеи эти были отвергнуты как в Соединённых Штатах, так и в Советском Союзе, так как были малореализуемы на практике», — рассуждает Кашин.

Эксперт рассказал, что если боевой беспилотник-амфибия всё же будет создан, то его можно будет использовать для преодоления существующих систем вооружения противника.

«Амфибия может подлететь к интересующему вас объекту по воздуху, потом погрузиться под воду и поразить его, таким образом оказавшись вне досягаемости артиллерийских систем противника. С помощью подобной техники можно также преодолеть насыщенную систему ПВО», — отметил Кашин

Однако, по его словам, и в наши дни технически реализовать подобную идею крайне сложно.

Схожей точки зрения придерживается и главный редактор портала Military Russia Дмитрий Корнев

«Дело в том, что подводное и воздушное пространства — это совершенно разные среды. Для движения в них нужны принципиально разные технические решения. Так что разработчикам подобной техники приходится, грубо говоря, скрещивать слона и зайца», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Он подчеркнул, что теоретически в современном мире подобную беспилотную амфибию сделать можно, однако она будет чересчур дорога в производстве, а потому, скорее всего, в серийное производство запущена не будет.

«В любом случае при разработке подобного аппарата появятся оригинальные инженерные идеи, их можно будет использовать для развития науки в будущем. Однако практической пользы в данный конкретный момент от этого изобретения можно и не добиться», — отметил Корнев.

Он также добавил, что запуск подобной разработки в серийное производство зависит от того, как именно её будут использовать.

«Нам пока даже не ясно, что именно китайцы планируют сделать: какую-то тактическую боевую единицу или нечто, способное нести, скажем, ядерный заряд. Пока всё находится в стадии проектных изысканий, так что нам нужно посмотреть на их результаты, прежде чем делать какие-либо выводы насчёт перспектив данной идеи», — заявил специалист.

В погоне за лидером

Как пояснил Кашин, сейчас Китай вкладывает очень большие деньги в разработку беспилотных систем, а потому может позволить себе заниматься и малоперспективными на первый взгляд проектами. То же самое касается и США.

«Китай сейчас пытается изо всех сил догнать американцев в высокотехнологичных оборонных разработках, в том числе и в сфере беспилотных аппаратов. Мы, как стало ясно из выступления президента Владимира Путина , тоже уделяем большое внимание этому, причём подводные беспилотники здесь также занимают важное место. Но надо понимать, что у нас денег в принципе сейчас меньше, чем у американцев и китайцев, а потому они могут себе позволить заниматься глупостями, а мы вынуждены их тратить только на то, что действительно важно», — сказал специалист.

С этим мнением согласен и главный редактор портала Military Russia Дмитрий Корнев.

«Российские разработчики сейчас сосредоточили серьёзные усилия на создании подводных беспилотных аппаратов «Посейдон» с атомной энергетической установкой и на разработке подводных атомных станций. Кстати, КНР ведёт исследования и в данном направлении тоже» — отметил Корнев.

Кашин утверждает, что российские специалисты следят за успехами своих китайских коллег.