Шасси для российско-китайского самолета CR929 создаст «дочка» Ростеха

«Самарское предприятие «Авиаагрегат» холдинга «Технодинамика» заключило договор с «Гражданскими самолетами Сухого» на работы по созданию облика шасси широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929», — говорится в сообщении на сайте холдинга.

В рамках исполнения контракта специалисты «Технодинамики» проведут предварительные расчеты параметров амортизационных стоек передней и основных опор шасси. Ожидается, что все работы будут завершены до октября 2018 года. «Сроки выполнения этапа очень сжатые, но получить опыт в создании шасси для такого самолета — честь для всего нашего коллектива. Мы ожидаем, что по итогам первой фазы работ сможем расширить степень своего участия в проекте», — приводит пресс-служба холдинга слова гендиректора АО «Авиаагрегат» Олега Брындина

На предприятии будут созданы расчетные модели амортизации опор, проведен анализ нагрузок на планер и конструктивных параметров вариантов опор, отмечено в сообщении. Конструкторы выполнят экспериментально-исследовательские работы в области аэродинамики и прочности, а также примут участие в выборе конструкционных материалов самолета.

«Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет CR929 — это крупный международный проект, в котором участвует большое количество поставщиков с уникальными компетенциями и опытом. Привлечение «Технодинамики» к концептуальным работам обусловлено нашей высокой конкурентоспособностью не только на российском, но и на международном рынке», — заявил гендиректор холдинга Игорь Насенков

Ранее были названы сроки первого полета российско-китайского самолета CR929.

В марте стартовал этап предварительного проектирования российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929. Выяснилось, что Китай будет проектировать и строить фюзеляж самолета, а Россия разработает композитное крыло и оперение. Оператором проекта CR929 выступает «Китайско-российская международная коммерческая авиастроительная компания с ограниченной ответственностью» (China-Russia Commercial Aircraft International Corporation).