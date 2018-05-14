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На учениях в Ростовской области вертолеты Ми-26 тушили пожары
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На учениях в Ростовской области вертолеты Ми-26 тушили пожары 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Экипажи вертолетов Ми-26 Южного военного округа (ЮВО) провели учения по тушению пожаров в Ростовской области, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.
"В ЮВО экипажи самых больших в мире серийных вертолётов Ми-26 провели учения по тушению пожаров в Ростовской области… экипажи военно-транспортных вертолетов Ми-26 выполнили учебно-тренировочные полеты с использованием новой водосливной системы ВСУ-15, а экипажи Ми-8 с использованием ВСУ-5, которые способны одномоментно сбросить от 5 до 15 кубометров воды", — сказал он.
По словам Астафьева, летчики набирали воду в открытых водоемах и сбрасывали ее на условные очаги возгорания, обозначенные сигнальным дымом. На учениях они отработали выход вертолета на заданный маршрут по навигационным приборам в условиях задымления, сброс воды на очаги возгорания, управление вертолетом с максимальным грузом на внешней подвеске.
Применение вертолетов Ми-26 с подвесной водосливной системой, управляемой дистанционно, с пульта оператора, позволяет увеличить длину орошаемой полосы с 75 до 230 метров, добавил Астьфьев.
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