Орбиту МКС откорректируют, высоту полета увеличат на 600 метров

"Согласно предварительным расчетным данным, высота станции после выполнения маневра увеличится на 600 метров составит 404,7 километра", — сказал представитель ЦУП.

По его словам, коррекция будет проводиться с помощью двигательной установки грузового корабля «Прогресс МС-08», пристыкованного к станции. Двигатели должны включиться в 01.07 мск 13 мая и проработать 172 секунды.

Орбиту МКС откорректируют для формирования баллистических условий для отстыковки и возвращения на землю пилотируемого корабля «Союз МС-07», а также для старта и стыковки с МКС корабля «Союз МС-09».