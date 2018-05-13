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Орбиту МКС откорректируют, высоту полета увеличат на 600 метров
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Орбиту МКС откорректируют, высоту полета увеличат на 600 метров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: 360tv.ru
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Орбиту Международной космической станции (МКС) откорректируют в ночь на 13 мая, высота полета увеличится на 600 метров и составит 404,7 километра, сообщили РИА Новости в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП) .
"Согласно предварительным расчетным данным, высота станции после выполнения маневра увеличится на 600 метров составит 404,7 километра", — сказал представитель ЦУП.
По его словам, коррекция будет проводиться с помощью двигательной установки грузового корабля «Прогресс МС-08», пристыкованного к станции. Двигатели должны включиться в 01.07 мск 13 мая и проработать 172 секунды.
Орбиту МКС откорректируют для формирования баллистических условий для отстыковки и возвращения на землю пилотируемого корабля «Союз МС-07», а также для старта и стыковки с МКС корабля «Союз МС-09».
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