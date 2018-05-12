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Нахимовцы и кадеты будут наблюдать за закладками кораблей ВМФ на верфях
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Нахимовцы и кадеты будут наблюдать за закладками кораблей ВМФ на верфях 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — РИА Новости. Учащиеся российских военно-морских училищ для приобретения опыта в сфере кораблестроения будут присутствовать на всех закладках и спусках на воду кораблей Военно-морского флота России, проходящих на верфях страны, заявил в субботу главком ВМФ адмирал Владимир Королев.
"Поручаю всем начальникам довузовских военно-морских училищ организовать посещение судостроительных заводов и верфей и познакомить ребят с этапами и современными технологиями судостроения. Закладка новых кораблей, спуск на воду корабля, поднятие на кораблях, принимаемых в состав флота, Андреевского флага не должны проходить без участия нахимовцев и кадет", — сказал он на церемонии представления нового начальника Нахимовского военно-морского училища контр-адмирала Анатолия Минакова.
Он добавил, что в этом году нахимовцы впервые принимают участие в дальних походах ВМФ. Так, в настоящее время учебный корабль «Перекоп» выполняет переход из Севастополя во Владивосток. В ходе этого похода курсанты уже посетили Индию, в территориальных вводах Индонезии приняли участие в многонациональных военно-морских учениях «Комодо» и далее, с 16 по 19 мая, совершат деловой заход в Порт-Морсби, столицу Папуа — Новой Гвинеи.
Другим нововведением в довузовской подготовке военных моряков станут конкурсы в области морской робототехники, которые будут проводиться среди курсантов училищ.
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