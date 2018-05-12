Воюющим за Украину иностранцам будут платить 

Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон, совершенствующий вопрос выплат иностранцам, которые проходят военную службу в Вооружённых силах страны. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.
«Целью закона является повышение уровня социальной защиты иностранцев или лиц без гражданства, которые проходят военную службу в ВСУ», — говорится в сообщении.
Как отмечается, документом совершенствуется действующее законодательство и устанавливается на одинаковом уровне размер единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности для всех военнослужащих ВСУ, в том числе иностранцев или лиц без гражданства.
Верховная рада приняла данный закон 19 апреля.
В 2015 году Пётр Порошенко разрешил иностранцам служить в украинских вооружённых силах по контракту.