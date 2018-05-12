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«Фронт требовал, и это было законом нашей жизни»
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«Фронт требовал, и это было законом нашей жизни» 

Ростех 1 час назад
Фото: Ростех
Под руководством выдающегося конструктора Александра Сергеевича Яковлева было создано свыше 200 типов и модификаций летательных аппаратов. Всего было выпущено более 70 тысяч самолетов «Як», в том числе свыше 40 тысяч машин — во время Великой Отечественной войны. В самые суровые для страны годы более половины всего парка истребителей составляли именно самолеты Яковлева.
Путь в авиацию
Будущий авиаконструктор родился 1 апреля 1906 года в Москве. В возрасте восьми лет Александр, успешно сдав экзамены, поступает в одну из лучших в те годы московских гимназий. Уже в школьные годы он проявлял особый интерес к технике: посещал занятия в радиокружке, создавал модели паровозов, пытался построить вечный двигатель, сам собрал радиоприемник. В 15-летнем возрасте Александру удалось по схеме и описанию из книги собрать летающую модель планера с размахом крыла два метра. Это событие навсегда изменило жизнь, и, можно сказать, стало началом его авиационной карьеры.
В 1922 году Александр самостоятельно основал свое первое «конструкторское бюро» — авиамодельный кружок, а спустя пять лет спроектировал свой первый настоящий самолет — АИР-1. В июле 1927 года на этой машине был совершен рекордный беспосадочный перелет из Севастополя в Москву –1420 км за 15 часов 30 минут. Этот успех Александра Яковлева не остался без внимания и он был вне конкурса зачислен в Военно-воздушную академию им. Жуковского.
Будучи слушателем академии, Александр Яковлев продолжал создавать легкие самолеты. Так появились моноплан АИР-6, который превысил международный рекорд дальности для гидросамолетов, а позже в небо поднялся АИР-7, на котором удалось достичь скорости 332 км/ч.
Первый «Як»
Многие специалисты считают, что именно благодаря большому опыту проектирования учебно-тренировочных самолетов, Яковлеву удалось быстро перейти к разработке истребителей. Его первой боевой машиной стал И-26 с деревянным крылом, дюралюминиевым оперением и с одним из мощнейших двигателей того времени — он развивал скорость 600 км/ч.
В серийное производство данный боевой самолет пошел буквально накануне войны — в 1940 году — под обозначением Як-1. Эта машина стала большим достижением для отечественного самолетостроения.
«Когда мой первый истребитель был принят на вооружение Советской Армии, решением правительства был назван «Як» и авиационные заводы стали выпускать тысячи таких машин, казалось, что моя мечта сбылась. Но затем возникла новая мечта. Поставить перед собой цель, разгадывать непонятное, экспериментировать, рассчитывать и, наконец, торжествовать победу — в этом великое удовлетворение. Испытывает его каждый, кто создает новое», — вспоминал позже Александр Сергеевич.
Як-9: главный противник «Мессершмитта»
В декабре 1942 года во время советского контрнаступления в небе Сталинграда появляется новый советский истребитель Як-9.
«Перед конструкторами всего мира стоит извечная трудноразрешимая задача — соединить в боевом самолете четыре качества: скорость, высоту, дальность, вооружение, а для истребителей еще и дополнительное — маневренность», — говорил Яковлев.
Як-9 был оснащен 37-мм пушкой, двумя крупнокалиберными 12,7-мм пулеметами и обладал отличной маневренностью. В воздушном в бою он заходил в хвост немецкого «мессершмитта» после первого же боевого разворота.
Главной особенностью этой машины была способность модифицироваться. Як-9 имел 22 основные модификации. Он легко превращался во фронтовой истребитель, истребитель дальнего сопровождения, истребитель-бомбардировщик, истребитель-фоторазведчик, высотный истребитель-перехватчик и даже в пассажирский самолет спецназначения.
К примеру, вариант Як-9ДД с дальностью полета почти в 2000 км, позволял проводить операции совместно с авиацией стран антигитлеровской коалиции. В частности, на этом истребителе советские летчики сопровождали американские бомбардировщики B-17 и B-24 при совершении перелетов из Полтавы в итальянский Бари.
Для конструктора война — тяжелая школа. Но уроки, которые он извлекает, остаются ему на всю жизнь и служат девизом: быть впереди! Александр Яковлев
Всего за годы войны было построено более 40 тысяч истребителей «Як» разных моделей. «Заводские летчики-испытатели проверяют самолеты при их рождении, на заводских аэродромах в глубоком тылу. Основной же экзамен наши машины держат в бою», — говорил Александр Сергеевич.
Самолеты Яковлева достойно выдержали этот «экзамен». Тысячи советских летчиков на истребителях «Як» одерживали победу над немецкими «мессершмиттами».
Мирное время
После войны в авиации начинается реактивная эра. Первым реактивным истребителем, поступившим на вооружение в СССР, стал Як-15. Чуть позже в ОКБ Яковлева разрабатываются Як-17УТИ, Як-23, Як-25, первый советский сверхзвуковой разведчик Як-27Р, семейство сверхзвуковых самолетов Як-28.
Александр Яковлев и его КБ прославились не только созданием военной техникой, здесь конструировались и гражданские самолеты. К примеру, в ОКБ Яковлева был создан пассажирский Як-40, который вышел на воздушные линии в 1968 году. Тогда это был единственный самолет в СССР, сертифицированный по западным нормам летной годности и экспортировался в ФРГ, Италию и другие страны. Позднее в ОКБ Яковлева спроектируют 120-местный пассажирский самолет Як-42, который до сих пор используется некоторыми авиакомпаниями.
Всего под руководством Яковлева было создано порядка 200 типов самолетов, из них свыше100 пошли в серийное производство. Александр Сергеевич посвятил своему КБ более полувека жизни — с 1935 по 1984 год. Выдающегося авиаконструктора не стало 22 августа 1989 года в возрасте 83 лет.
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