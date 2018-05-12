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Второй образец лайнера МС-21 совершил свой первый полет
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Второй образец лайнера МС-21 совершил свой первый полет 

Вести.Ru 19 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Самолет вылетел с аэродрома Иркутского авиационного завода. Отличительной особенностью было то, что лайнер сразу летал с убранным шасси, сообщает "Интерфакс".
Продолжительность полета составила 1 час 7 минут. За это время воздушное судно прошло проверку на устойчивость, управляемость и работоспособность бортового оборудования.
По словам и.о. министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, на Иркутском авиационном заводе идет постройка еще трех опытных машин, передает ТАСС.
В 2017 году "Иркут" собрал первый лайнер МС-21-300. Сейчас он проходит летные испытания на аэродроме Летно-исследовательского института им. М. М. Громова.
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