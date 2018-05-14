В Минобороны рассказали о действиях пилотов F-22, сопровождавших Ту-95

МОСКВА , 14 мар — РИА Новости . Российские военные летчики рассказали, что пилоты истребителей F-22A ВВС США вели себя корректно во время сопровождения российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами, сообщает газета ВС РФ «Красная звезда».

Ранее Минобороны РФ сообщало, что ракетоносцы Ту-95МС и противолодочные самолеты Ту-142 успешно выполнили плановый полет над нейтральными водами и отработали дозаправку в воздухе, на отдельном участке маршрута их сопровождали два американских истребителя.

"Держались летчики F-22A корректно, никаких агрессивных намерений не демонстрировали, лишь обозначали свое присутствие на почтительном, примерно 100 метров, расстоянии", — пишет газета со ссылкой на командира группы Ту-95МС командира эскадрильи подполковника Александра Манягина и его заместителя, командира экипажа второго ракетоносца Ту-95МС майора Александра Юрасова.

По словам российских пилотов, американцы явно учитывали, что российские экипажи выполняли полет в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

"Если в предыдущие разы в таких случаях наши самолеты сопровождались 4–5 сменяющими друг друга группами истребителей ВВС Японии , США, Южной Кореи , то в этот раз обозначили себя лишь американцы и только одной парой истребителей", — отмечает газета.

Ранее представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС России и дальние противолодочные самолеты Ту-142 ВМФ 11 мая успешно выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей. По его словам, во время полета их сопровождали истребители МиГ-31 и Су-35 ВКС. В ходе 17-часового полета экипажи Ту-95МС и Ту-142 отработали дозаправку топливом в воздухе. Конашенков отметил, что все задачи по плану воздушного патрулирования экипажи российских стратегических ракетоносцев выполнили в полном объеме.

По его словам, летчики дальней и морской авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана. Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.