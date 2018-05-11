В британском парламенте нашли многомиллиардную «дыру» в бюджете минобороны

Согласно планам военного ведомства , Лондон за десять лет должен был потратить на вооружение почти 180 миллиардов фунтов стерлингов. Программа предусматривает, в частности, создание следующего поколения атомных подводных лодок и новых фрегатов, а также закупки самолетов F-35.

Однако, как выяснили депутаты, для исполнения этих проектов минобороны не хватает денег, причем дефицит может достигать суммы почти в 21 миллиард фунтов стерлингов.

Парламентарии обвинили руководство минобороны в потере контроля над бюджетными расходами. Ведомство «не располагает достаточными средствами, чтобы закупить все, в чем оно нуждается», заключили авторы доклада.