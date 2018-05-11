Разрабатывают ли США аналоги гиперзвуковых систем «Кинжал» и «Авангард»

Западные СМИ восприняли парад Победы в Москве как демонстрацию успеха России в создании оружия нового поколения. Наибольшего внимания удостоился ракетный комплекс «Кинжал», который, по мнению экспертов, олицетворяет лидерство РФ в сфере гиперзвуковых технологий. Сообщается, что Соединённые Штаты ускорили разработку прототипов нескольких видов летательных аппаратов. В частности, в Пентагоне планируют создать гиперзвуковые боевые блоки, ракеты и беспилотники. Насколько продвинулись США в работе с гиперзвуком, разбирался RT.

Россия продемонстрировала на параде Победы арсенал новейшего оружия, говорится в публикации Defense News. Издание обратило внимание на пролёт истребителей МиГ-31К, оснащённых гиперзвуковыми авиационными комплексами «Кинжал». Это был дебют новейших российских ракет.

При этом The Washington Times отмечает, что «Кинжал» способен преодолевать любую систему ПРО и является самым совершенным неядерным оружием.

Как полагает издание, за последние годы Россия и Китай смогли обогнать Соединённые Штаты в сфере гиперзвука.

В то же время США, по мнению The Washington Times, остаются лидером в гонке вооружений, превосходя Москву и Пекин в других областях.

5 мая заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что в настоящее время на опытно-боевом дежурстве находятся десять МиГ-31, готовых к применению «Кинжала» «в зависимости от ситуации».

Впервые о создании «Кинжала» заявил президент России Владимир Путин 1 марта 2018 года, выступая с посланием к Федеральному Собранию. Также глава государства анонсировал старт серийного производства гиперзвукового планирующего крылатого блока «Авангард» (изделие 4202), которым будут оснащаться межконтинентальные баллистические ракеты (МБР).

«Подобие российского «Авангарда»

В преддверии Дня Победы американский портал Warrior Maven сообщил, что Военно-воздушные силы США ускоряют работы по созданию прототипов гиперзвукового оружия. Военные стремятся как можно скорее начать процедуру испытаний и передать новейшие образцы в войска.

Отмечается, что в настоящее время США сосредоточили усилия на двух проектах. Первый подразумевает создание гиперзвукового ракетного комплекса воздушного базирования (Air-Launched Rapid Response Weapon, ARRW), второй — неядерного гиперзвукового ударного средства (Hypersonic Conventional Strike Weapon, HCSW).

Как рассказала журналистам Warrior Maven представитель ВВС майор Эмили Грабовски, «у двух систем различные профили полёта, объёмы полезной нагрузки и взаимодополняющие наступательные возможности». По её словам, основная задача Военно-воздушных сил заключается в «максимально быстром развитии этих (гиперзвуковых) технологий до возможности их практического применения».

«Если говорить грубо, то американский проект гиперзвукового комплекса воздушного базирования (ARRW) является аналогом нашего «Кинжала». Неядерное гиперзвуковое ударное средство (HCSW), на мой взгляд, это некое подобие российского боевого управляемого блока «Авангард», — пояснил в комментарии RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев

По мнению эксперта, HCSW необходимо ВВС США для нанесения ударов по любой точке мира в течение часа. Наиболее вероятными целями данного вида гиперзвукового оружия являются командные пункты противника.

По сообщениям американских СМИ, стратегический план научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) американских ВВС предполагает создание к 2020 году ударного вооружения в виде ракеты с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ГПВРД). Данная силовая установка предназначена для обеспечения полётов в стратосфере (на высоте 11—50 км).

Ранее директор DARPA Стивен Уокер сообщил журналистам, что в 2019 году пройдёт серия лётных испытаний прототипов гиперзвукового вооружения.

Он подчеркнул, что работы по созданию гиперзвуковых комплексов являются ответом на активное наращивание потенциала в данной сфере со стороны Китая и России.

В более отдалённой перспективе в планах ВВС США создание гиперзвукового беспилотного летательного аппарата. Согласно плану НИОКР, Пентагон должен получить прототип БПЛА к 2030 году. Источники портала Warrior Maven сообщают, что беспилотник появится приблизительно в 2030-х или 2040-х годах.

«Речь идёт о разработке так называемого самолёта шестого поколения на основе технологий пятого поколения, то есть стоящих на вооружении США истребителей F-35 и F-22. Безусловно, это дорогое удовольствие, но проект вполне реализуем, если подобные аппараты будут использоваться для выполнения несложных миссий — в районах, где американцы не встретят сопротивление авиации другого государства», — пояснил Корнев.

Методом проб и ошибок

США первыми в мире представили экспериментальные образцы гиперзвуковых аппаратов, которые способны развивать скорость свыше 5 Махов (от 6150 км/ч). Так, с 1959 по 1970 год американские ВВС эксплуатировали самолёт-ракетоплан North American X-15, максимальная скорость которого составляла 7274 км/ч.

В основу конструкции этого пилотируемого аппарата легла немецкая баллистическая ракета V-2 («Фау-2»). Самолёт запускался с внешней подвески стратегического бомбардировщика B-52 и использовался исключительно в экспериментальных целях.

Работы по гиперзвуковому оружию США ведут, предположительно, со второй половины 1990-х годов.

В июне 2001 года в воздух поднялся американский беспилотник NASA X-43, оснащённый ГПВРД. Полёт оказался неудачным из-за ошибок в системах управления.

27 марта 2004 года была запущена усовершенствованная модель X-43. Полёт прошёл успешно, и аппарат смог преодолеть скоростной барьер в 9 Махов.

Но, несмотря ряд технологических достижений, Пентагон закрыл программу испытания аппарата.

Аналогичная судьба ожидала управляемый боевой блок Falcon HTV-2: 20 апреля 2010 года глайдер стартовал с борта ракеты-носителя Minotaur IV, достиг скорости в 20 Махов, но был потерян в верхних слоях атмосферы.

Из открытой информации известно, что наиболее успешным проектом стала гиперзвуковая ракета воздушного базирования X-51A Waverider с ГПВРД, со скоростью аппарата 5,1 Маха. В 2010 году в Пентагоне заявили, что на базе противоракеты SM-3 Block IIA будет создана гиперзвуковая ракета морского базирования ArcLight дальностью до 3,8 тыс. км. Боеприпас предназначен для размещения в пусковых установках ракет SM-3, которыми оснащены американские эсминцы и крейсера. О его характеристиках ничего не известно.

От «Альбатроса» до «Авангарда»

Дмитрий Корнев отметил, что разработка гиперзвукового оружия в США, как и в России, носит секретный характер.

Однако, учитывая особенности военной инфраструктуры Соединённых Штатов, собеседник RT предполагает, что с помощью возможных достижений в гиперзвуковых технологиях американцы рассчитывают повысить мощь флота и авиации.

«Американцам ни к чему вкладывать огромные деньги в гиперзвуковые системы наземного базирования. Глобальную силу США демонстрируют прежде всего в воздухе и на море. С большой вероятностью появление гиперзвуковых ракет стоит ожидать в ВВС и палубной авиации», — отметил Корнев.

По мнению эксперта, отставание Америки от России по гиперзвуку связано с тем, что США позднее начали работы по проектам боевых экспериментальных систем. Советский Союз запустил научные и прикладные исследования в первой половине 1980-х годов. В 1990—1992 годах на полигоне Капустин Яр СССР проводил испытания планирующих блоков 15П170 «Альбатрос», которые, как предполагается, легли в основу комплекса «Авангард».

«Созданию гиперзвукового оружия уделялось огромное внимание руководства страны, несмотря на бурные политические перемены и периоды безденежья. Колоссальный научно-исследовательский задел достался нам от СССР. Тем не менее нынешнее гиперзвуковое оружие и тот факт, что в гонке за гиперзвук наша страна вырвалась вперёд США, — это несомненное достижение российских учёных», — резюмировал Корнев.