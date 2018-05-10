«Ютэйр» заказала 30 самолетов Boeing 737-800 Max

"Согласно финансовой модели, в планах «Ютэйр» — обновить парк самолетов. Первая поставка одного из 30 самолетов Boeing 737-800 Max ожидается в апреле 2019 года", — сказал он.