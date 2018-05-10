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«Ютэйр» заказала 30 самолетов Boeing 737-800 Max
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«Ютэйр» заказала 30 самолетов Boeing 737-800 Max 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 10 мая /ПРАЙМ/. Авиакомпания «Ютэйр» заказала 30 самолетов Boeing 737-800 Max, поставка первого воздушного судна ожидается в апреле 2019 года, сообщил РИА Новости президент «ЮТэйр — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.
"Согласно финансовой модели, в планах «Ютэйр» — обновить парк самолетов. Первая поставка одного из 30 самолетов Boeing 737-800 Max ожидается в апреле 2019 года", — сказал он.
Флот перевозчика состоит из 14 самолетов ATR-72, шести Boeing 737-400, 32 Boeing 737-500, 10 Boeing 737-800, трех Boeing 767-200.
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