Utair планирует пополнить парк 30 самолетами Boeing 737

Авиакомпания Utair планирует приобрести 30 самолетов Boeing 737, сообщил производитель.

Всего производитель самолетов получил 268 заказов на производство самолетов, в том числе 171 заказ на модель 737 и 14 заказов на 747, следует из отчета Boeing по данным на 30 апреля 2018 года.

Utair закупит самую технологичную и передовую модель Boeing 737 — Boeing 737-8 Max. Это четвертое поколение самолетов Boeing 737 с двигателями CFM, пояснил RNS официальный представитель авиакомпании.

«Первая поставка ожидается в апреле 2019 года», — сказал он.

Стоимость заказанных самолетов может составить около $1,76 млрд Наблюдательный совет авиакомпании одобрили лизинговые контракты на 2019-2020 годы, сообщил vedomosti.ru генеральный директор Utair Андрей Мартиросов