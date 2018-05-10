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Utair планирует пополнить парк 30 самолетами Boeing 737
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Utair планирует пополнить парк 30 самолетами Boeing 737 

Rambler News Service 55 минут назад
Фото: Ведомости
Авиакомпания Utair планирует приобрести 30 самолетов Boeing 737, сообщил производитель.
Всего производитель самолетов получил 268 заказов на производство самолетов, в том числе 171 заказ на модель 737 и 14 заказов на 747, следует из отчета Boeing по данным на 30 апреля 2018 года.
Utair закупит самую технологичную и передовую модель Boeing 737 — Boeing 737-8 Max. Это четвертое поколение самолетов Boeing 737 с двигателями CFM, пояснил RNS официальный представитель авиакомпании.
«Первая поставка ожидается в апреле 2019 года», — сказал он.
Стоимость заказанных самолетов может составить около $1,76 млрд Наблюдательный совет авиакомпании одобрили лизинговые контракты на 2019-2020 годы, сообщил vedomosti.ru генеральный директор Utair Андрей Мартиросов.
Utair входит в первую пятерку крупнейших российских авиаперевозчиков. Авиакомпания летает по 150 направлениям, в ее парке находятся 65 самолетов. Штаб-квартира Utair располагается в Сургуте. В прошлом году авиаперевозчик открыл рейсы в Берлин, Милан, Мюнхен и Вену. Пассажиропоток компании за 2017 год вырос на 9,6% — до 7,3 млн пассажиров.
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