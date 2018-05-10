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Глава производителя двигателей для ракет-носителей «Союз» покинет свой пост
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Глава производителя двигателей для ракет-носителей «Союз» покинет свой пост 

Rambler News Service 40 минут назад
Фото: АиФ
Директор Воронежского механического завода Игорь Мочалин покинет свой пост 11 мая, сообщил RNS источник в отрасли.
«Мочалин 11 мая покидает свой пост по собственному желанию», — сказал источник.
В пресс-службе завода отказались от комментариев.
Воронежский механический завод занимается производством авиационных и ракетных двигателей, в частности для ракет-носителей «Союз», «Союз-ТМ», «Прогресс» и «Протон». Предприятие входит в Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева.
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Комментарии  Ещё 6 источников 
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