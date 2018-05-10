Безысходное положение для сверхдержавы: Россия никак не может создать хороший штурмовик

Недавно Минобороны РФ объявило о том, что собирается продолжать модернизировать самолеты типа Су-25 в вариант Су-25СМ3, цена контракта составит 1,6 миллиарда рублей. Сообщается, что к 10 ноября 2019 года оборонное ведомство России рассчитывает получить четыре модернизированных штурмовика.

Несмотря на то, что конструкторское бюро имени П. О. Сухого, которое разрабатывает самолеты Су-25, находится в России , однако завод по производству истребителей располагается в Грузии , бывшей Советской республике. После распада Советского Союза у России были очень напряженные отношения с Грузией, а поэтому у России не было возможности получить свои модернизированные самолеты Су-25СМ3.

После распада Советского Союза военно-воздушные силы Российской Федерации получили 200 самолетов Су-25, русские не могут игнорировать такое большое наследство СССР. А поэтому, когда Америка начала постепенно выводить из эксплуатации действующей авиации самолеты A-10С, то воздушно-космические силы России начали модернизировать штурмовики Су-25 с целью восполнить утилизированные МиГ-27.

Изначально модернизированные штурмовики не предназначались для Воздушно-космических сил России. Еще в 90-е годы прошлого века, российский 121 авиационный ремонтный завод совместно с опытно-конструкторским бюро имени П. О. Сухого разработали план модернизации самолета Су-25, который был продемонстрирован на международной выставке вооружения. Однако, в конце концов, этот план не заинтересовал иностранных покупателей. Ведь странам третьего мира не только нет надобности использовать высокоточное оружие, но также вооруженные силы этих стран не могут ими воспользоваться по причине недостаточной подготовки кадров.

В условиях плохого инвестиционного климата, высокоточный истребитель Су-25СМ начал производится только в 2002 году, а в 2005 встал на вооружение российской армии.

Однако во время вооруженного конфликта в 2008 году в Южной Осетии между Грузией, с одной стороны, и республиками Южной Осетией и Республикой Абхазия , а также Россией, с другой, военные самолеты Су-25СМ продемонстрировали свои недостатки: отсутствие системы радиоэлектронной борьбы и устаревший прицельный комплекс. Это привело к тому, что Грузии удалось сбить три самолета, еще несколько штурмовиков вернулись на аэродромы с боевыми повреждениями. Такие результаты сконфузили русских.

Поэтому после окончания военных действий, воздушно-космические силы России решили начать модернизировать Су-25СМ, и на основе этого штурмовика был создан Су-25СМ3. Самолет получил современный прицельно-навигационный комплекс, который захватывает цели телевизионными и тепловизорными каналами, а также штурмовик оснастили новой системой радиоэлектронной борьбы.

Следует отметить, что во время вооруженного конфликта в Южной Осетии проблема сбитых самолетов заключалась не в самих Су-25СМ. И, следовательно, штурмовики Су-25СМ3 не могли полностью решить эту проблему. Даже в Сирии , когда боевые самолеты Су-25СМ3 используют высокоточное оружие, переносные зенитные ракетные комплексы боевиков, в большинстве случаев, могут обнаружить и сбить российские ракеты. И бесполезно надеяться на то, что авиационная радиоэлектроника российского производства сможет перехватить все ракеты.

США, Израиль и В действительности, в таких странах, как Китай Саудовская Аравия задачи штуромовой атаки на близком расстоянии выполняются уже только беспилотными летательными аппаратами. Это одна из важнейших причин заката эры, где процветали штурмовики и штурмовики-бомбардировщики.

Тем не менее, вызывает сожаление тот факт, что Россия до сих пор страдает от западных санкций и не имеет возможности закупить самые передовые беспилотники. Кроме этого, эксплуатационная себестоимость этих «новых игрушек» очень высока. За исключением отсутствия риска человеческих жертв, другие расходы ничуть не меньше, чем у штурмовиков. А поэтому очень маловероятно, что Россия сможет импортировать беспилотники из Китая.

Более того, в России разработка собственных беспилотников идет очень медленными темпами. Первый опытный образец российского беспилотника «Орион» был разработан в 2015 году, однако пока еще не был принят на вооружение. Поэтому русским только и остается, что продолжать использовать свои штурмовики.