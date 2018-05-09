Как прошли по стране Парады Победы: фоторепортаж

Во всех регионах РФ прошли торжественные парады Победы, посвященные 73-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Зрителям представли образцы новейшей боевой техники, а также техики времен Второй Мировой.

Главный парад прошел, по традиции, на Красной площади в Москве . Перед трибунами прошли расчеты войск столичного гарнизона, проехали бронеавтомобили «Тайфун», «Тигр-М» с боевыми модулями «Арбалет» и противотанковыми комплексами «Корнет», боевые машины пехоты БМП-3 и «Курганец-25», танки Т-14 «Армата» и Т-72Б3, артиллерийские комплексы «Коалиция-СВ» и 152-мм самоходные гаубицы «Мста-С». Кроме того, были показаны боевые роботы — робот-танк «Уран-9» и робот-сапер «Уран-6».

В рамках воздушной части парада россияне впервые увидели два новых истребителя МиГ-31К, оснащенные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Эти ракеты способны поражать вражеские авианосцы, фрегаты, крейсеры и эсминцы.