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Порядка 1,4 тыс. военнослужащих и около 30 единиц военной техники прошли парадным строем в День Победы в Новороссийске
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Порядка 1,4 тыс. военнослужащих и около 30 единиц военной техники прошли парадным строем в День Победы в Новороссийске 

ТК «Звезда» 50 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В механизированной части парада участвовало около 30 единиц боевой техники, среди которых БТР-82А, БРК «Бастион», МБЛК «Монолит», САУ «Берег» и другие.
Порядка 1,4 тыс. военнослужащих Черноморского флота (ЧФ), Воздушно-десантных войск других силовых ведомств Российской Федерации прошли парадным строем в День Победы в Новороссийске.
В составе трех парадных батальонов и десяти парадных рот и расчётов по улице Советов под аккомпанемент сводного военного оркестра прошли военнослужащие управления и экипажи кораблей из состава Новороссийской военно-морской базы, личный состав Воздушно-десантных войск, военнослужащие зенитно-ракетного полка ВВС и ПВО Южного военного округа, парадные расчёты подразделений пограничного управления Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел, Росгвардии, парадный расчёт Кубанского казачьего войска, а также кадеты и школьники из всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
В механизированной части парада участвовало около 30 единиц боевой техники, среди которых бронетранспортеры БТР-82А, береговой ракетный комплекс «Бастион», мобильный береговой локационный комплекс «Монолит», самоходные артиллерийские установки «Берег» и самоходные артиллерийские орудия «Нона», буксируемые гаубицы «Д-30», бронеавтомашины «Рысь».
В Новороссийске парад принял командир Новороссийской военно-морской базы капитан 1 ранга Олег Шастов.
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