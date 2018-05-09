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Новейшие уникальные арктические вездеходы впервые прошли по Красной площади
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Новейшие уникальные арктические вездеходы впервые прошли по Красной площади 

ТК «Звезда» 28 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Данная техника стала одной из новинок, которые широкий зритель увидел на Параде Победы на Красной площади в Москве.
Новейшие уникальные арктические вездеходы впервые приняли участие в Параде Победы на Красной площади.
Одна из главных особенностей этой техники заключается в том, что данные снегоходы позволяют вести разведку при температуре до минус 50 градусов.
«На Красной площади колонна техники, стоящая на вооружении частей противовоздушной обороны Арктической зоны Российской Федерации. Ее основу составляют зенитно-ракетные комплексы Тор-М2ДТ на базе двухзвенного вездехода повышенной проходимости и снегоходы ТТМ. Во главе парадной расчета подполковник Ренат Шайнуров», — сообщил диктор.
Снегоход ТТМ 190-40 с ПКП — машина кабинного типа, предназначенная для выполнения операций в снегу. Он имеет исключительно транспортную функцию, однако позволяет эффективно действовать подразделениям сухопутных войск.
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