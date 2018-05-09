Новейшие уникальные арктические вездеходы впервые прошли по Красной площади

Данная техника стала одной из новинок, которые широкий зритель увидел на Параде Победы на Красной площади в Москве

Новейшие уникальные арктические вездеходы впервые приняли участие в Параде Победы на Красной площади.

Одна из главных особенностей этой техники заключается в том, что данные снегоходы позволяют вести разведку при температуре до минус 50 градусов.

«На Красной площади колонна техники, стоящая на вооружении частей противовоздушной обороны Арктической зоны Российской Федерации . Ее основу составляют зенитно-ракетные комплексы Тор-М2ДТ на базе двухзвенного вездехода повышенной проходимости и снегоходы ТТМ. Во главе парадной расчета подполковник Ренат Шайнуров», — сообщил диктор.

Снегоход ТТМ 190-40 с ПКП — машина кабинного типа, предназначенная для выполнения операций в снегу. Он имеет исключительно транспортную функцию, однако позволяет эффективно действовать подразделениям сухопутных войск.