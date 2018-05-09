Воздушный парад военной авиации начался над Москвой

МОСКВА , 9 мая. / ТАСС /. Воздушная часть Парада Победы началась над Красной площадью, передает корр. ТАСС с места событий. Над столицей пролетят 75 вертолетов и самолетов Воздушно-космических сил России

После ухода с брусчатки военной техники над шпилями Исторического музея показался вертолет Ми-26 в сопровождении четырех Ми-8АМТШ. За ними проследовали четверки вертолетов Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24П.

В главном параде России также принимают участие стратегические ракетоносцы Ту-160, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ и Ту-95МС. Военно-транспортную авиацию представят три Ил-76МД и топливозаправщик Ил-78, который сымитирует дозаправку в воздухе Ту-160.

После пролета четверки легких истребителей МиГ-29СМТ, фронтовых бомбардировщиков Су-24М, перехватчиков МиГ-31БМ и истребителей-бомбардировщиков Су-34 пройдут «новички» этого парада — пара истребителей 5-го поколения Су-57.

За новейшими истребителями проследует боевое построение «Тактическое крыло» в составе 10 самолетов Су-34, Су-30 и Су-35С. Затем над Москвой пройдет знаменитый «Кубинский бриллиант» — большой ромб из девяти самолетов МиГ-29СМТ и Су-30СМ авиагрупп «Стрижи» и «Русские витязи».

После того как небо над столицей раскрасят дымами цвета российского флага шесть штурмовиков Су-25, авиационную часть Парада Победы завершат два новейших авиационных комплекса «Кинжал» — самолеты МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковыми ракетами.