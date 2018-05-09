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Воздушный парад военной авиации начался над Москвой
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Воздушный парад военной авиации начался над Москвой 

ТАСС 38 минут назад
МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Воздушная часть Парада Победы началась над Красной площадью, передает корр. ТАСС с места событий. Над столицей пролетят 75 вертолетов и самолетов Воздушно-космических сил России.
После ухода с брусчатки военной техники над шпилями Исторического музея показался вертолет Ми-26 в сопровождении четырех Ми-8АМТШ. За ними проследовали четверки вертолетов Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24П.
В главном параде России также принимают участие стратегические ракетоносцы Ту-160, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ и Ту-95МС. Военно-транспортную авиацию представят три Ил-76МД и топливозаправщик Ил-78, который сымитирует дозаправку в воздухе Ту-160.
После пролета четверки легких истребителей МиГ-29СМТ, фронтовых бомбардировщиков Су-24М, перехватчиков МиГ-31БМ и истребителей-бомбардировщиков Су-34 пройдут «новички» этого парада — пара истребителей 5-го поколения Су-57.
За новейшими истребителями проследует боевое построение «Тактическое крыло» в составе 10 самолетов Су-34, Су-30 и Су-35С. Затем над Москвой пройдет знаменитый «Кубинский бриллиант» — большой ромб из девяти самолетов МиГ-29СМТ и Су-30СМ авиагрупп «Стрижи» и «Русские витязи».
После того как небо над столицей раскрасят дымами цвета российского флага шесть штурмовиков Су-25, авиационную часть Парада Победы завершат два новейших авиационных комплекса «Кинжал» — самолеты МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковыми ракетами.
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Источник: командующий Черноморским флотом РФ уходит с должности на повышение Созданные школьниками макеты кораблей, сражавшихся за город, выпустили в море в Феодосии Главный парад в честь 73-летия Победы пройдет в Москве
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