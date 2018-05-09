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В городе-герое Мурманске состоялся военный парад по случаю 73-й годовщины Победы
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Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов

В городе-герое Мурманске состоялся военный парад по случаю 73-й годовщины Победы 

ТК «Звезда» 50 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Командовал парадом замкомандующего Северным флотом по материально-техническому обеспечению генерал-майор Виктор Воронов. Принимал парад командующий СФ адмирал Николай Евменов.
В городе-герое Мурманске состоялся военный парад, посвящённый 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Командовал парадом заместитель командующего Северным флотом по материально-техническому обеспечению генерал-майор Виктор Воронов. Принимал парад командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.
Открыли шествие пеших колонн барабанщики Мурманского Нахимовского военно-морского училища, которые впервые участвовали в военном параде, посвящённом Дню Победы. За ними прошли знамённые группы с Государственным флагом Российской Федерации, Знаменем Победы и флагом Министерства обороны Российской Федерации. Их сопровождала рота почётного караула, состоящая из взводов представителей трёх видов Вооружённых сил России: Сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота.
Парадным строем прошли военнослужащие тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», атомной подводной лодки «Гепард», арсенала комплесного хранения, отдельного смешанного авиаполка и авиабазы, женский батальон, состоящий из военнослужащих частей 45-й армии ВВС и ПВО, бойцы отдельного морского инженерного батальона, представители управлений ФСБ и МЧС по Мурманской области, а также пограничники, нахимовцы и юнармейцы.
Музыкальное сопровождение парада обеспечивал сводный оркестр Мурманского гарнизона, состоящий из музыкантов военных оркестров Северного флота и 200-й отдельной мотострелковой бригады. Дирижировал оркестром начальник военно-оркестровой службы Северного флота подполковник Артём Воробьёв.
После прохождения пеших колонн состоялся парад военной техники, начавшийся с проезда легендарного среднего танка Т-34. За ним следовал первый отечественный мотоцикл, принимавший участие в боевых действиях «Урал» М-72, предоставленный участниками клуба военно-исторической реконструкции «Заполярный рубеж».
Продолжили парад исторической техники самоходная артиллерийская установка СУ-100 и американский средний танк М4А2 «Шерман», отреставрированные военнослужащими ремонтно-восстановительного батальона Северного флота.
В отечественном внедорожнике Газ-69, проехавшем за бронетехникой в комуфляже времён Великой Отечественной войны, находились военнослужащие-сапёры с минно-разыскными собаками.
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