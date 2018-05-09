Самолеты МиГ-31 впервые привлекут для парада Победы в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мая — РИА Новости . Истребители МиГ-31 примут участие в параде Победы в Нижнем Новгороде 9 мая, самолеты такого типа впервые привлекаются для этого праздника в городе, сообщили в правительстве региона.

"Две пары самолетов МиГ-31 совершат пролет над акваторией реки Волга и поприветствуют жителей, гостей Нижнего Новгорода и участников акции «Бессмертный полк». Легендарные самолеты-перехватчики, произведенные на нижегородском авиазаводе «Сокол», впервые примут участие в праздновании Дня Победы в Нижнем Новгороде", — говорится в сообщении.

Уточняется, что участие истребителей в параде обеспечил врио главы региона Глеб Никитин . По данным пресс-службы, он обратился с просьбой к Минобороны , и оно поддержало его идею. Управлять самолетами станут пилоты, которые принимали участие в воздушной части парада на Красной площади в Москве