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Самолеты МиГ-31 впервые привлекут для парада Победы в Нижнем Новгороде
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Самолеты МиГ-31 впервые привлекут для парада Победы в Нижнем Новгороде 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мая — РИА Новости. Истребители МиГ-31 примут участие в параде Победы в Нижнем Новгороде 9 мая, самолеты такого типа впервые привлекаются для этого праздника в городе, сообщили в правительстве региона.
"Две пары самолетов МиГ-31 совершат пролет над акваторией реки Волга и поприветствуют жителей, гостей Нижнего Новгорода и участников акции «Бессмертный полк». Легендарные самолеты-перехватчики, произведенные на нижегородском авиазаводе «Сокол», впервые примут участие в праздновании Дня Победы в Нижнем Новгороде", — говорится в сообщении.
Уточняется, что участие истребителей в параде обеспечил врио главы региона Глеб Никитин. По данным пресс-службы, он обратился с просьбой к Минобороны, и оно поддержало его идею. Управлять самолетами станут пилоты, которые принимали участие в воздушной части парада на Красной площади в Москве.
Самолеты такого типа встали на боевое дежурство в 1980 году на аэродроме Правдинск Горьковской области. Эта техника развивает скорость до 3000 км/ч и может подниматься на высоту до 21 километра.
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