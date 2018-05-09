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Путин спас ветерана от рук охраны на параде Победы
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Путин спас ветерана от рук охраны на параде Победы 

Lenta.ru 31 минуту назад
Президент России Владимир Путин увидел, как его охрана оттеснила идущего с ним рядом ветерана, остановился и подошел к нему сам. Эпизод попал в YouTube-трансляцию Первого канала с парада на Красной площади.
На кадрах видно, как глава государства в сопровождении президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху двигался в сторону Александровского сада, чтобы возложить цветы на могилу Неизвестного солдата. В этот момент охранники начали отталкивать ветерана Великой Отечественной Войны, который пытался подойти к президенту, в сторону. Путин заметил это, отвел их в сторону, сам пожал руку военнослужащему и пригласил его пройти к памятнику вместе.
По данным «России 24», ветеран хотел лично подойти к Владимиру Путину и «засвидетельствовать почтение», и главе государства «категорически не понравились» действия охраны — на возложение цветов они пришли уже вчетвером.
Парад в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершился в Москве. По Красной площади прошли 13 тысяч военнослужащих и проехали 159 единиц военной техники: публике впервые показали боевые машины поддержки танков «Терминатор», ударные беспилотники «Корсар» и «Катран», а также роботизированные комплексы огневой поддержки «Урал». В завершающей части парада над площадью пролетели самолеты и вертолеты Военно-космических сил России, впервые были показаны российские истребители пятого поколения Су-57 и модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31К, оснащенные гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал».
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