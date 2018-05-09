Путин спас ветерана от рук охраны на параде Победы

Президент России Владимир Путин увидел, как его охрана оттеснила идущего с ним рядом ветерана, остановился и подошел к нему сам. Эпизод попал в YouTube-трансляцию Первого канала с парада на Красной площади.

На кадрах видно, как глава государства в сопровождении президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху двигался в сторону Александровского сада, чтобы возложить цветы на могилу Неизвестного солдата. В этот момент охранники начали отталкивать ветерана Великой Отечественной Войны, который пытался подойти к президенту, в сторону. Путин заметил это, отвел их в сторону, сам пожал руку военнослужащему и пригласил его пройти к памятнику вместе.

По данным «России 24», ветеран хотел лично подойти к Владимиру Путину и «засвидетельствовать почтение», и главе государства «категорически не понравились» действия охраны — на возложение цветов они пришли уже вчетвером.