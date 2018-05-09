Первыми на Северном флоте День Победы встретили военнослужащие на острове Котельный

В атриуме административно-жилищного комплекса замкнутого цикла «Северный клевер» состоялось торжественное построение военнослужащих в арктической форме одежды. Военнослужащие тактической группы, несущие службу на острове Котельный (архипелага Новосибирские острова) в море Лаптевых первыми на Северном флоте встретили День Победы. Торжественные мероприятия, посвящённые 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начались, когда в Москве ещё было 3 часа утра. Разница во времени с основными пунктами базирования сил Северного флота у подразделений арктических войск на Котельном составляет 6 часов. В атриуме административно-жилищного комплекса замкнутого цикла «Северный клевер» состоялось торжественное построение военнослужащих в арктической форме одежды. Под звуки Государственного гимна были подняты российский триколор и Андреевский флаг. Личному составу огласили приказ Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу о праздновании Дня Победы и проведении артиллерийских салютов. После торжеств в актовом зале состоялся концерт художественной самодеятельности. Торжественные мероприятия пройдут сегодня и на других военных базах Северного флота, сформированных на островах Северного Ледовитого океана, на острове Среднем архипелага Севеная Земля, на Новой Земле и на самом северном российском архипелаге — Земля Франца Иосифа. Там на острове Земля Александры находится самый совершенный жилой комплекс замкнутого цикла «Арктический трилистник», где военнослужащие несут круглосуточное дежурство.