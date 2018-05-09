Ещё
Первыми на Северном флоте День Победы встретили военнослужащие на острове Котельный
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первыми на Северном флоте День Победы встретили военнослужащие на острове Котельный 

ТК «Звезда» 44 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В атриуме административно-жилищного комплекса замкнутого цикла «Северный клевер» состоялось торжественное построение военнослужащих в арктической форме одежды.
Военнослужащие тактической группы, несущие службу на острове Котельный (архипелага Новосибирские острова) в море Лаптевых первыми на Северном флоте встретили День Победы.
Торжественные мероприятия, посвящённые 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начались, когда в Москве ещё было 3 часа утра. Разница во времени с основными пунктами базирования сил Северного флота у подразделений арктических войск на Котельном составляет 6 часов.
В атриуме административно-жилищного комплекса замкнутого цикла «Северный клевер» состоялось торжественное построение военнослужащих в арктической форме одежды. Под звуки Государственного гимна были подняты российский триколор и Андреевский флаг. Личному составу огласили приказ Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу о праздновании Дня Победы и проведении артиллерийских салютов. После торжеств в актовом зале состоялся концерт художественной самодеятельности.
Торжественные мероприятия пройдут сегодня и на других военных базах Северного флота, сформированных на островах Северного Ледовитого океана, на острове Среднем архипелага Севеная Земля, на Новой Земле и на самом северном российском архипелаге — Земля Франца Иосифа. Там на острове Земля Александры находится самый совершенный жилой комплекс замкнутого цикла «Арктический трилистник», где военнослужащие несут круглосуточное дежурство.
ТК «Звезда»: последние новости
Командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко поздравил личный состав флота и ветеранов с Днем Победы 9 мая в Североморске пройдёт День призывника Автоматизированные системы управления «Байкал» готовят к отправке в подразделения ВКС России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль потребовал от России гарантий по Сирии211
«Сладкий» украинский мальчик провалил «Евровидение»84
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке57
Волкер рассказал, как Россия вернет Крым Украине987
Названо число жертв удара Израиля по Сирии35
Видео
Появилось видео последствий удара по Сирии
В мире Войска
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Войска
01:40
Показан прототип летающего такси
Технологии Наука и техника
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Смерч в Тольятти сняли на видео
Происшествия
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение