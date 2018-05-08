У Черноморского флота сменится командующий

Назван новый командующий Черноморским флотом

Командующим Черноморским флотом станет Герой России Александр Моисеев . Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник в органах власти Крыма.

С ноября 2017 года Моисеев занимает пост заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил России , до этого он был командующим подводными силами Северного флота.

В 1998 году, командуя АПЛ «Новомосковск», Моисеев вошел и в историю космонавтики как командир подводного крейсера, который впервые успешно запустил на околоземную орбиту космический спутник.