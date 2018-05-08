У Черноморского флота сменится командующий

Командующим Черноморским флотом станет Герой России Александр Моисеев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник в органах власти Крыма.
С ноября 2017 года Моисеев занимает пост заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил России, до этого он был командующим подводными силами Северного флота.
В 1998 году, командуя АПЛ «Новомосковск», Моисеев вошел и в историю космонавтики как командир подводного крейсера, который впервые успешно запустил на околоземную орбиту космический спутник.
Нынешний командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко в ближайшее время пойдет на повышение, сказал источник. 8 мая на собрании по случаю Дня Победы в Севастополе Витко сообщил, что покидает свой пост и поблагодарил моряков-черноморцев и жителей города за совместную работу.