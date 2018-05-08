Патрульный корабль «Василий Быков» вышел в море на заводские испытания

"Экипаж новейшего головного патрульного корабля «Василий Быков» вышел из Новороссийска и приступил к проведению заводских ходовых испытаний. Для экипажа корабля это первый после постройки и спуска на воду выход в самостоятельное плавание", — сказал Трухачев.

По его словам, на выходе в море в реальных условиях будет проверена надежность и жизнедеятельность энергетических установок, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, навигации и других систем корабельного оборудования и вооружения, а также мореходные качества корабля, его управляемость, остойчивость, ходкость и инерция на разных ходовых режимах.

"Заводские испытания проводятся штатным экипажем и являются одним из важных этапов, завершающих процесс строительства корабля, и проводятся с целью проверки основных характеристик новостройки, всех корабельных устройств, механизмов и оборудования на соответствие техническим условиям", — сказал Трухачев.

Головной патрульный корабль «Василий Быков» построен на ОАО «Зеленодольский завод им. А. М. Горького» и спущен на воду в 2017 году.