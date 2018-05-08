«Летающие танки» Сергея Ильюшина

Жизнь Сергея Владимировича Ильюшина вмещает почти всю историю отечественной авиации: от первого в Петербурге авиасалона в 1910 году до полета реактивного трансконтинентального лайнера Ил-62. Спроектированные им самолеты внесли огромный вклад в Победу, став символами Великой Отечественной войны. Дальние бомбардировщики ДБ-3 в августе 1941 года бомбили Берлин, а созданный накануне войны штурмовик Ил-2 стал самым массовым боевым самолетом не только времен войны, но и мировой авиации.

Дорога в авиацию

Будущий авиаконструктор Сергей Ильюшин родился 18 марта 1894 года в деревне Дилялево в Вологодской губернии. Сергей был самым младшим, одиннадцатым ребенком, в довольно бедной крестьянской семье. Окончив три класса земской школы, в пятнадцатилетнем возрасте он отправился в город на заработки. Сергей успел сменить множество мест работы: чернорабочий на фабрике в Костроме , возчик молока на маслодельном заводе в Вологде , помощник машиниста экскаватора на судоремонтном заводе в Ревеле.

Его первое знакомство с авиацией произошло в 1910 году. Тогда Сергей устроился землекопом на новый аэродром в Петербурге: подготавливал взлетную полосу для Первого Всероссийского праздника воздухоплавания. Здесь Ильюшин впервые увидел полеты самолетов и позднее вспоминал: «Со времени Всероссийского праздника воздухоплавания у меня и появилась любовь к авиации».

На Комендантский аэродром в Петербурге ему суждено было вернуться: сначала простым ангарным, затем помощником моториста, и, наконец, старшим мотористом. Здесь же на аэродроме действовала авиашкола Императорского всероссийского аэроклуба. В 1917 году в этой школе Сергей Ильюшин сдал экзамен на звание пилота-авиатора.

Авиационное образование Ильюшин продолжает в Институте инженеров Красного воздушного флота (позже Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского). Через пять лет обучения ему достается один из важнейших постов в авиации — председатель Первой секции Научно-технического комитета Управления ВВС Красной Армии. Под руководством Ильюшина составлялись техтребования к самолетам таких известных конструкторов, как Туполев, Поликарпов, Григорович.

В 1931 году 37-летний Сергей Ильюшин возглавляет Центральное конструкторское бюро имени В. Р. Менжинского. И, пожалуй, только на этой должности он приступил к самому главному делу своей жизни — создавать самолеты. Первый спроектированный им самолет полетел, когда Ильюшину было уже 42 года.

Всякая машина тем выше котируется, чем больше соответствует потребностям жизни. Увидеть, понять и откликнуться на веление времени — высшее искусство конструктора. Сергей Ильюшин

«Летающий танк» для советской армии

Настоящую славу Сергею Ильюшину принес штурмовик Ил-2. Многие авиаспециалисты сходятся во мнении: «Если бы Сергей Ильюшин, кроме Ил-2, ничего не создал, он все равно вошел бы в историю мировой авиации».

Сергей Владимирович вспоминал: «Не сразу я приступил к проектированию штурмовика, готовился примерно три года. До деталей проанализировал уже сделанные машины. Пришел к убеждению: главное — наилучше сочетать вес, броню, оружие и скорость. Конечно, кого не прельстит сделать надежнейшую броню, например, в двадцать миллиметров? Или почему бы не поставить 50-миллиметровую пушку? Но подобный самолет никогда не взлетит. Значит, надо искать самое эффективное сочетание его боевых свойств».

И ему это удалось — значительно снизить вес самолета и оснастить его мощным вооружением. При создании штурмовика Ил-2 было впервые решено множество конструкторских проблем. К примеру, применена бронь в качестве силовой конструкции, то есть каркас планера изготавливался из бронированных листов.

Первый полет серийного Ил-2 состоялся буквально накануне войны — в марте 1941 года. В Великой Отечественной войне штурмовики Ил-2 и дальние бомбардировщики Ил-4 стали основной ударной силой советских ВВС. При этом Ил-2 стал и самым массовым боевым самолетом в истории, их было выпущено более 36 тысяч штук.

Живучесть «Ила» высоко ценилась летчиками. Советские пилоты называли Ил-2 «летающим танком», а немцы прозвали его «бетонным самолетом» (нем. Betonflugzeug). Действительно, какие только повреждения не выдерживали эти надежные штурмовики. На одном Ил-2 после боевого полета насчитали более пятисот пробоин. После быстрого ремонта штурмовики снова возвращались в бой.

После войны: создание пассажирских лайнеров

В годы войны весь авиапром страны работал, в первую очередь, для фронта. Основные силы ОКБ Ильюшина были направлены на модернизацию штурмовиков. Однако еще в 1943 году Сергей Ильюшин по собственной инициативе начал проектировать двухмоторный транспортно-пассажирский Ил-12. Так в работе КБ появилось новое направление — создание пассажирских самолетов.

Ил-12 начал полеты в 1947 году, а чуть позже в небо поднялись двухмоторные поршневые Ил-14. Вскоре появился Ил-18, который стал первым отечественным самолетом, нашедшим признание за рубежом, — его поставляли в 16 стран мира. Эта машина стала базой для самых разных модификаций: самолет радиоэлектронной борьбы Ил-20, воздушный командный пункт Ил-22, а также противолодочный самолет Ил-38, который и сейчас служит в ВМФ России

В 1967 году на воздушные линии выходит пассажирский авиалайнер Ил-62 — флагман компании «Аэрофлот» . Он стал первым в СССР реактивным лайнером трансконтинентальной дальности, а также последним самолетом, созданным под руководством Сергея Ильюшина. Проблемы со здоровьем не позволяли Сергею Владимировичу работать с той же отдачей, что и раньше. В 1970 году он принял решение уйти с должности главного конструктора, но до конца жизни помогал своему КБ в качестве консультанта.