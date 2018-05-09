В центре столицы проходит шествие «Бессмертный полк». 

Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости

В ГУ МВД России по Саратовской области состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы

Ветераны УТ МВД России по СЗФО приняли участие в торжественной церемонии захоронения останков советских воинов

Сотрудники полиции в аэропорту Домодедово задержали авиапассажира за нарушение общественного порядка на борту самолета