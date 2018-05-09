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В центре столицы проходит шествие «Бессмертный полк».
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В центре столицы проходит шествие «Бессмертный полк». 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 38 минут назад
Фото: ГТРК "Башкортостан"
В г. Москве по состоянию на 18.00 более 1 миллиона россиян принимают участие в шествии «Бессмертный полк», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Акция продолжается.
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