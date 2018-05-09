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В Москве завершилось шествие «Бессмертного полка»
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В Москве завершилось шествие «Бессмертного полка» 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: Газета.Ru
В Москве завершилось шествие «Бессмертного полка», в котором приняли участие более 1 млн человек, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
"В центре Москвы завершилась всероссийская акция «Бессмертный полк». В этом году акция продлилась дольше обычного в связи с тем, что в ней приняло участие рекордное количество людей — более 1 млн человек", — сказала Волк.
"Бессмертный полк" — общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья в День Победы. В ходе акции участники идут колонной и несут транспаранты с фотопортретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Ранее сообщалось, что в акции «Бессмертный полк» по всей России приняли участие более 10 миллионов человек.
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