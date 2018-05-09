Крым в День Победы примет пять военных парадов

Праздник в Севастополе начнется с торжественного подъема военно-морских флагов и флагов расцвечивания на кораблях Черноморского флота.

Парад войск Севастопольского гарнизона примет командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко . В нем задействуют свыше полутора тысяч военных, представителей Росгвардии и прочих силовых ведомств, а также более 30 единиц боевой техники — танки, бронетранспортеры, бронемашины, подвижный береговой ракетный комплекс «Бастион». Впервые в параде можно будет увидеть зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны С-400 «Триумф».

В Симферополе праздник начнется с выставки военной техники, вооружения и стрелкового оружия. По центральным улицам города торжественным маршем пройдет личный состав частей Симферопольского гарнизона и механизированной колонны военной техники.

Военные парады также пройдут в городе-герое Керчи, городе воинской славы Феодосии и поселке Перевальное Симферопольского района, где дислоцируется воинская часть.

В городах и поселках полуострова запланированы шествия участников акции «Бессмертный полк», торжественные митинги, будут развернуты полевые кухни для ветеранов. Вечером состоятся праздничные концерты с фейерверками, а в Севастополе над акваторией бухты прогремит артиллерийский салют.