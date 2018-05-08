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Дмитрия Рогозина сменил замминистра обороны Юрий Борисов
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Дмитрия Рогозина сменил замминистра обороны Юрий Борисов 

Хабаровский край сегодня 40 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Зампредом правительства РФ по оборонно-промышленному комплексу (ОПК) вместо Дмитрия Рогозина назначен замминистра обороны Юрий Борисов, сообщает ИА "Хабаровский край сегодня". Главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко прокомментировал в разговоре с RT это назначение.
«Юрий Борисов — человек, который имеет очень серьёзный профессиональный опыт. Он работал в промышленности, очень хорошо разбирается в электронных технологиях. Долгое время был на посту заместителя министра обороны по вооружению, курировал разработку новых систем оружия», — отметил Коротченко.
По его словам, это опытный профессионал, досконально разбирающийся во всех нюансах.
«Исключительно удачное кадровое решение, которое не вызывает никаких вопросов у экспертов и директоров корпусов ОПК. Помимо всего прочего, ему предстоит выполнять одну из сложнейших стратегических задач, поставленных президентом России, — это диверсификация оборонного производства, чтобы в каждом крупном оборонном холдинге было не менее 50% выпускаемой продукции — военная продукция, 50% — высокотехнологичная гражданская продукция. Создание технологичного задела на будущее, чтобы Россия по-прежнему удерживала лидирующие позиции по разработке перспективных систем оружия, — эту задачу будет решать Юрий Борисов на своей новой должности», — сказал Коротченко.
Напомним, Юрий Борисов хорошо знаком с Хабаровским краем, в частности, он неоднократно посещал оборонные предприятия Комсомольска-на-Амуре.
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