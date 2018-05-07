Над Донбассом заметили американский беспилотник 

Самолет-разведчик изучил обстановку в зоне боевых действий.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) RQ-4B заметили в небе над Донбассом.
БПЛА с бортовым номером 10-2043 совершил взлет с авиабазы Сигонелла на Сицилии еще ночью. После чего благополучно добрался до Донбасса и уже около 2 часов дня находился в районе Славянска. Об этом сообщает сервис слежения за полетами ItaMilRadar.
Между тем, ранее сообщалось о том, что американский БПЛА Predator не имеет шансов против российских систем ПВО. Такое мнение озвучил военный эксперт после просмотра представленного Соединенными Штатами видеоролика, демонстрирующего возможности беспилотника.