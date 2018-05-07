СМИ Украины: Украина наведет на оккупантов панику

Российские оккупанты, пишет «Обозреватель» (01.05) взялись за строительство новой взлетно-посадочной полосы на военном аэродроме Бельбек под аннексированным Севастополем . Доказательства «новой стройки века» на полуострове предоставило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий. Новая полоса расположена параллельно уже существующей ВПП и будет иметь длину около 4 тысячи метров. Cтроительство дополнительной полосы для гражданских нужд создает новые возможности для нарушения украинского и международного законодательства международными авиакомпаниями. Это может свидетельствовать о намерениях оккупационной власти создать пути сообщения полуострова с территорией РФ на случай перебоев в работе аэропорта Севастополь, или неудачи с проектом строительства Керченского моста.

Когда Украина вернет аннексированный Россией полуостров Крым , украинцы смогут пользоваться Крымским мостом. Такое мнение выразил российский и украинский журналист, радио— и телеведущий Матвей Ганапольский . «Они сейчас строят Крымский мост. Ну спасибо. Когда Крым снова станет украинским, мы будем дружить и пользоваться этим мостом», — сказал Ганапольский в эфире «5 канала» (05.05). По словам журналиста, никаких проблем в этом нет, ведь строительство идет за счет страны-агрессора. «Это не проблема. Пусть за нас строят, не за наш счет, а за их», — добавил Ганапольский.

В ответ на организацию досмотров Федеральной службой безопасности России гражданских судов, которые следуют через Керченский пролив в порты Мариуполь Бердянск , украинской стороне целесообразно действовать в рамках национального законодательства и международного морского права. Об этом заявил адмирал запаса Игорь Кабаненко . «Следует выстроить государственную морскую политику и военно-морскую стратегию, четко идентифицируя способы продвижения и защиты морских интересов державы. В целом то, что сейчас происходит в исключительной морской экономической зоне Украины, в наших акваториях — следствие развития разноплановых угроз на море. К сожалению, кризис на море продолжает развиваться» — цитирует Кабаненко «Апостроф» (04.05). В качестве военного сдерживания он считает необходимым «организовать патрульную деятельность в море» и, что патрульные катера класса Island могли усилить указанные возможности ВМС Украины. Однако, «они до сих пор не доставлены из США на Украину».

Сирии 3 мая разбился очередной российский истребитель — и в очередной раз даже без огневой атаки. Эксперт рассказал «Апострофу» (03.05), зачем Москве продолжать играть мышцами, если ее сопровождают регулярные нелепые неудачи, куда Владимира Путина заведут его военные авантюры и почему он терпит в них неудачи. По мнению эксперта, Путину необходима война для ощущения внешнего врага, чтобы народонаселение смогло сплотиться вокруг вождя, и для всех других подобных трюков, которые вытворяет путинская пропаганда в своих средствах массовой агитации. Кроме того, Путину необходимы какие-либо победы — политические, геополитические, военные… Когда Путин потерпел сокрушительное поражение со своими фашистскими лозунгами и речами о «Новороссии», когда отхватил Крым, как чемодан без ручки, без сухопутного коридора через Мариуполь, когда санкции, международное давление и сопротивление украинской армии остановили Путина на Востоке Украины, то план «Новороссия» по образу и подобию гитлеровских планов провалился. Поэтому для отвлечения внимания народонаселения от полного поражения на Украине ему пришлось замутить другую войну — в Сирии. Но все пошло как-то не так.

Катастрофа российского истребителя Су-30СМ в Сирии стала уже 14 официальной авиационной потерей Кремля в Сирии за три года, пишет «Обозреватель» (03.05). И пока в катастрофе «уникального носителя скреп» обвиняют птицу, общая сумма стоимости разбившихся и сбитых российских самолетов и вертолетов перевалила за 320 миллионов долларов. гордо переименованные «Воздушно-космические силы» теряют машины не от ударов современных западных зенитно-ракетных комплексов, а от устаревших зениток, ПЗРК и даже птиц. того, за время войны в Сирии Россия признала потери, в самолетах: два Су-24 и по одному Су-25 СМ, Су-33, МиГ-29КУБ, Су-25СМ, Ан-26 и Су-30СМ. В вертолетах: один Ми-24 и по два Ми-8АМТШ, Ми-28Н и Ми-35. И это — лишь часть огромного счета, который Кремль получает вместо маленькой победоносной войны, которая должна была стать агиткой российской «мощи».

Противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» (Javelin) дают ВСУ тактическое преимущество над противником и позволяют изменить характер боевых действий на Донбассе, полагает эксперт издания «Гордон» (02.05). Поставки Javelin на Украину означают, что на порядок повысился уровень нашей обороноспособности. Впервые Украина получила вооружение нового поколения, аналогов которого у России нет. Оно качественно превосходит любую аналогичную российскую технику. Это дает тактическое преимущество и позволяет изменить характер боевых действий на Донбассе. В случае крупных прорывов или попыток наступления российских войск боевые действия будут проводиться на открытой местности бронетанковыми подразделениями. Располагая Javelin, можно в считанные минуты уничтожить огромное количество российской военной техники. По его мнению, применение украинской стороной Javelin будет вызывать панику у российских войск на Донбассе.

В конце апреля Украина получила от США долгожданные противотанковые комплексы «Джавелин». По мнению военнного эксперта «Апострофа» (02.05), передача «Джавелинов» Украине — это решение, которое имеет как политическую, так и военную составляющие. С точки зрения политической составляющей это первый признак того, что технологическое вооружение может поставляться на Украину. Поставка «Джавелинов» свидетельствует, что позиция Соединенных Штатов становится более позитивной с точки зрения поставки образцов вооружений с боевыми мощностями. Если мы говорить о военных делах, то теперь «Джавелины» будут дополнением к тем противотанковым комплексам, которые производит украинский оборонно-промышленный комплекс. В целом получение комплексов «Джавелин» позволит создать гибкую тактику реакции на возможные угрозы со стороны Российской Федерации, если она будет использовать тяжелую или среднюю бронетехнику, чтобы обеспечить преимущества на поле боя.

Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину словом и делом, и смена государственного секретаря не повлияла на качество двусторонних отношений, отмечает УНИАН (05.05). Помощник шефа внешнеполитического ведомства Весс Митчелл в Киеве пообщался с руководством Украины и представителями экспертной среды, заявив об увеличении вдвое ассигнований на обеспечение кибербезопасности нашей страны и готовности увеличивать цену за агрессию для России. С этим утверждением прямо корреспондируется новость о взятии ПТРК Javelin на вооружение украинской армией, ставшая одновременно показателем эффективности диалога и маркером усиления обороноспособности нашей страны. Украина сообщила о новом оружии в процесс перехода от АТО к Операции объединенных сил, использовав психологический фактор усиления собственных позиций.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак в интервью «Апострофу» (06.05), комментируя выход на российском телевидении «пропагандистского фильма», посвященного четвертой годовщине «русской весны», в котором нет упоминаний о россиянах Стрелкове и Бородае выразил мнение, что это кино для того, чтобы россияне посмотрели и поняли, что люди на Донбассе «сражаются с Вооруженными силами Украины, потому что якобы хотят федерации. Это глупости. Это 100% для внутреннего потребления». Несмотря на все бравурные заявления, Россия готовится уйти с Донбасса, убежден чиновник.