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Захват «террористов» и штурм: спецоперация пограничников в Керченском проливе
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Захват «террористов» и штурм: спецоперация пограничников в Керченском проливе 

РИА Новости Крым 50 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
КЕРЧЬ, 7 мая — РИА Новости Крым. Силовики, пограничные катера и «захваченное» судно — в Керченском проливе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым провели учения, передает корреспондент РИА Новости Крым с места событий. В спецоперации приняли участие две боевые группы по шесть человек, скоростные моторные лодки и сторожевой катер проекта «Соболь».
"В акватории Керченского пролива были проведены учения по пресечению террористической деятельности. По легенде, группа террористов из пяти человек захватила российское промысловое судно, которое планировалось подорвать под Крымским мостом, чтобы прекратить судоходство в канале", — рассказал начальник службы в городе Керчи Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым Алексей Шатохин.
Условный противник обезврежен, заложники спасены. Руководители Погрануправления отмечают — боевые группы справились с задачей.
"Основная цель — освобождение судна и ликвидация террористов, что и было сделано. Задача выполнена. Скорость работы группы зависит от места положения захваченного судна. Вся операция происходит в течении максимум 10-15 минут", — сообщил Алексей Шатохин.
После захвата украинскими пограничниками российского судна «Норд» МИД РФ предупредил отечественные судовые компании о возможности пиратских захватов Украиной.
"Норд" с 10 членами экипажа был задержан 25 марта в Азовском море. На моряков наложили административные штрафы, а капитана Владимира Горбенко обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», ему грозит до 5 лет лишения свободы. Горбенко также предъявлено подозрение в незаконной ловле рыбы. Капитану избрана мера пресечения в виде личного обязательства с запретом покидать Украину и посещать Крым.
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