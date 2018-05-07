Warspot: Как СУ-76 на «Пантер» охотились 

Т-18: серийный ответ Чемберлену 6 июля 1927 года на вооружение Красной армии был принят танк сопровождения пехоты Т-18, более известный под обозначением МС-1. Эта машина разрабатывалась советскими специалистами и стала первым по-настоящему массовым танком отечественной разработки. Больше того: Т-18 оказались самыми многочисленными танками 20-х годов. В СССР их построили больше, чем в это десятилетие произвели танков во всех остальных странах мира вместе взятых. "Зверобой" и «Зубр» против «Тигров»Сражение на Курской дуге, а особенно происходившие в его ходе танковые бои, часто представляют похожим на кадры из известной киноэпопеи «Освобождение» Юрия Озерова: широкое поле, по которому сотни и тысячи стальных машин несутся навстречу друг другу. Отчасти это справедливо — под станцией Прохоровка произошло одно из самых масштабных танковых сражений войны. Так вышло, что этот бой поневоле заслонил собой многие другие, большие и малые, но ничуть не менее важные. Самая крупная жертва люфтваффе на ВостокеСентябрь 1941 года стал одним из самых трудных месяцев в битве за Ленинград. На юге немецкие войска подошли к самым окраинам города, на востоке — вышли к Ладожскому озеру, замкнув кольцо блокады. Вместе с частями Красной армии в ловушке оказался и Балтийский флот, в составе которого имелось два линейных корабля — «Октябрьская революция» и «Марат». Немецкое командование продолжало опасаться советских боевых кораблей и решило нанести по ним решающий удар с воздуха. Как СУ-76 на «Пантер» охотились20 апреля 1945 года части 5-й гвардейской армии с боями захватили важный транспортный узел Шпремберг. Северо-западнее города в окружение попали части немецких войск численностью свыше 10 000 человек. Среди окруженцев были подразделения 10-й танковой дивизии СС и Дивизии сопровождения фюрера, в составе которых среди прочей боевой техники находились десятки «Пантер». Немцы решили выходить из окружения в северо-западном направлении, попытка прорыва произошла 21 апреля. На пути немецких частей, двигавшихся к городку Кауше, встали артиллеристы и пехотинцы 350-й стрелковой дивизии, а также самоходчики 372-го гвардейского самоходно-артиллерийского полка, имевшие на вооружении легкие СУ-76. "Панцергаубица" третьего тысячелетияСоздавая бундесвер, военно-политическое руководство ФРГ большое внимание уделяло развитию танковых и механизированных войск, при этом пристально изучался опыт Второй мировой войны. Одним из важных выводов стала необходимость создания самоходной артиллерии, хорошо защищенной и по подвижности не уступающей танкам. В 1998 году начались поставки в бундесвер PzH 2000, самоходной гаубицы, ставшей своего рода эталоном САУ на рубеже тысячелетий.