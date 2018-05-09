Опубликованы документы о героях, чьи образы стали основой известных советских фильмов о войне 

Министерство обороны России в специальном разделе своего сайта опубликовало архивные документы, посвященные людям и событиям, которые стали основой известных фильмов о Великой Отечественной войне, передает ТАСС.
Документы из фондов Центрального архива Минобороны России посвящены реальным прототипам героев лент «В небе „ночные ведьмы“, „Экипаж машины боевой“, „Батальоны просят огня“, „Аты-баты, шли солдаты“, „Командир счастливой „Щуки“, говорится в сообщении Минобороны.
Среди документов — письма, оперативные сводки, исторические формуляры и журналы боевых действий частей и соединений.
“Особый интерес вызовут представленные в разделе личные дела, наградные листы и военные фотографии героев войны — прототипов героев киноэкрана. К примеру, в разделе размещены фотопортрет военных лет командира авиаполка „ночных ведьм“ Евдокии Бершанской и кадры с ее героиней в фильме, которую сыграла актриса Валерия Заклунная», — отмечается в сообщении.