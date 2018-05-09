Водолазы нашли в Керченском проливе торпедный катер, уничтоженный в годы войны

КРАСНОДАР , 9 мая. / ТАСС /. Водолазы обнаружили в Керченском проливе советский торпедный катер, который, предположительно, уничтожили во время одной из крупных десантных операций Великой Отечественной войны, рассказал ТАСС в среду председатель правления общественной организации «Батарея 29 БИС», руководитель экспедиции «Большой десант» Александр Елкин

"Мы «зацепили» его еще в прошлом году локатором бокового обзора, но тогда времени обследовать объект не хватило, занялись им сейчас. Погрузились и первое впечатление было, что это мотобот, при более детальном рассмотрении поняли, что алюминиевая конструкция, потом стало понятно, что торпедный катер Г-5 Торпедный катер приспособлен, чтобы торпедировать суда противника. Их было не так много, и надеемся, что это позволит его идентифицировать", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что судно очень сильно обгорело — фактически от него осталась только корма, однако установить, какой именно катер обнаружили, помогают косвенные признаки. Специалисты уже выяснили, что поднятый с катера поврежденный пулемет изготовлен в 1940 году, взорвавшиеся от огня патроны — в 1939-м. Сначала поисковики считали, что судно уничтожили во время десанта в Крыму в 1943 году, но затонувших в этом месте торпедных катеров не значится. Сейчас они склоняются к мнению, что катер погиб во время Керченско-Феодосийской десантной операции.

"Отбивался до последнего — все ящики с патронами пустые, в него очень много стреляли — масса характерных повреждений корпуса. Часть экипажа погибла, несколько человек сели в шлюпку и поплыли, до таманского берега добрались только двое. Катер был бензиновый, и, как правило, пуля попадает в бак — катер взрывается. Судя по всему, к этому моменту экипаж его уже оставил. Согласно архивным данным, катер остался на берегу, но его могло оттащить от берега в шторм", — добавил Елкин.

Украины, Венгрии, Эстонии и Подводный фотограф, член краснодарского отделения Русского географического общества Эрнст Антонов уточнил ТАСС, что в экспедиции участвовали более 60 человек из России Белоруссии . Работы вели на глубине от 3 до 22 м в Керченском проливе и в море. Всего обследовали 15 подводных объектов: самолет Ил-2, бронекатера, тральщики, немецкий паром «Зибель», и затонувший еще в Первую мировую войну корабль.