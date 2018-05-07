Военные продемонстрировали возможности «Терминатора»

Министерство обороны России продемонстрировало возможности боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Для этого ведомство опубликовало на своей странице в Facebook 49-секундный видеоролик. На нем показаны боевые машины, проходящие через полосу препятствий, а также их стрельба по целям условного противника.

"БМПТ «Терминатор» предназначена для ведения маневренных боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений в качестве многоцелевого боевого средства в условиях применения ядерного оружия и других видов оружия массового поражения", — напомнили в министерстве. — В состав вооружения входят две спаренные 30-мм автоматические пушки 2А42, два курсовых автоматических гранатомета АГ-17Д, 4 противотанковые управляемые ракеты «Атака» и 7,62-мм пулемет ПКТМ".