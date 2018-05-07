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Военные продемонстрировали возможности «Терминатора»
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Военные продемонстрировали возможности «Терминатора» 

Российская Газета 21 минуту назад
Министерство обороны России продемонстрировало возможности боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Для этого ведомство опубликовало на своей странице в Facebook 49-секундный видеоролик. На нем показаны боевые машины, проходящие через полосу препятствий, а также их стрельба по целям условного противника.
"БМПТ «Терминатор» предназначена для ведения маневренных боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений в качестве многоцелевого боевого средства в условиях применения ядерного оружия и других видов оружия массового поражения", — напомнили в министерстве. — В состав вооружения входят две спаренные 30-мм автоматические пушки 2А42, два курсовых автоматических гранатомета АГ-17Д, 4 противотанковые управляемые ракеты «Атака» и 7,62-мм пулемет ПКТМ".
Как отмечала «РГ», в этом году парад в Москве по количеству и качеству новинок даже превзойдет памятный до сих пор парад в честь 70-летия Великой Победы. Тогда мы впервые увидели бронетехнику новых поколений.
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