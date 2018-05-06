Опубликовано видео с испытаний боевого комплекса «Уран-9»

В Сети появились кадры испытаний боевых многофункциональных комплексов "Уран-9". Видео опубликовано на YouTube-канале телеканала "Звезда"

На ролике показана работа "Уран-9" в различных погодных и географических условиях. Техника выполняет различные боевые задачи: преодолевает препятствия, стреляет по заданным целям, защищает военные объекты.

"Уран-9" — многофункциональный комплекс разведки и огневой поддержки подразделений на поле боя. Двенадцатитонный радиоуправляемый комплекс оснащен пулеметом ПКТМ, автоматической 30-миллиметровой пушкой 2A72 и огнеметами "Шмель-М".