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Опубликовано видео с испытаний боевого комплекса «Уран-9»
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Опубликовано видео с испытаний боевого комплекса «Уран-9» 

РИА Новости 1 час назад
В Сети появились кадры испытаний боевых многофункциональных комплексов "Уран-9". Видео опубликовано на YouTube-канале телеканала "Звезда".
На ролике показана работа "Уран-9" в различных погодных и географических условиях. Техника выполняет различные боевые задачи: преодолевает препятствия, стреляет по заданным целям, защищает военные объекты.
"Уран-9" — многофункциональный комплекс разведки и огневой поддержки подразделений на поле боя. Двенадцатитонный радиоуправляемый комплекс оснащен пулеметом ПКТМ, автоматической 30-миллиметровой пушкой 2A72 и огнеметами "Шмель-М".
Кроме ударной версии, ОАО "766 УПТК" создало на аналогичной базе робота-сапера "Уран-6" и робота-пожарного "Уран-14". Боевая техника семейства "Уран" была задействована в антитеррористической операции в Сирии, в том числе при разминировании Пальмиры.
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