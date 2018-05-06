В Воронежской области едва не столкнулись теплоход и лодка с детьми

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России организована доследственная проверка по факту опасного сближения теплохода и лодки с несовершеннолетними на борту в акватории Воронежского водохранилища. ", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, сейчас следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Следствием будет дана принципиальная правовая оценка действиям или бездействию лиц, допустивших опасную ситуацию, в которой могли серьезно пострадать дети. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отмечается в сообщении.

Другие новости региона читайте здесь>>