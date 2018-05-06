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В Воронежской области едва не столкнулись теплоход и лодка с детьми
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В Воронежской области едва не столкнулись теплоход и лодка с детьми 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Теплоход и лодка, в которой находились дети, едва не столкнулись на водохранилище в Воронежской области, по данному факту проводится проверка, сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России организована доследственная проверка по факту опасного сближения теплохода и лодки с несовершеннолетними на борту в акватории Воронежского водохранилища. ", — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, сейчас следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Следствием будет дана принципиальная правовая оценка действиям или бездействию лиц, допустивших опасную ситуацию, в которой могли серьезно пострадать дети. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отмечается в сообщении.
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