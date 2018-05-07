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В Военной академии Генерального штаба проведены праздничные мероприятия, посвященные Великой Победе
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В Военной академии Генерального штаба проведены праздничные мероприятия, посвященные Великой Победе 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Помимо этого на территории военного вуза развернуты выставки литературы о войне, экспонируются плакаты фронтовой поры и картины художников-баталистов Студии военных художников имени М. Б. Грекова.
В Военной академии Генерального штаба ВС РФ проведены торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы.
В концертно-зрительном зале знаменитого военного вуза собрались ветераны, преподаватели, научные работники и слушатели академии.
С поздравлением к ним обратился начальник академии генерал-полковник Владимир Зарудницкий.
Перед собравшимися выступил участник Великой Отечественной войны генерал-майор Степан Андреевич Тюшкевич, в прошедшем году отметивший 100-летний юбилей.
Владимир Зарудницкий вручил награды и грамоты ветеранам и лучшим специалистам вуза.
Праздничную программу продолжил коллектив народного молодежного театра-студии «Крылья» под руководством Ольги Кабецкой со спектаклем «Этот город в огне».
На территории академии развернуты выставки литературы о войне, учебных и научных изданий времен войны, экспонируются плакаты фронтовой поры и картины художников-баталистов Студии военных художников имени М. Б. Грекова.
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