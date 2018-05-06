Украина даст России морской бой

Киеву следует быть готовым к организации конвойного сопровождения судов и блокаде Керченского пролива со стороны России . Об этом заявил бывший заместитель министра обороны Украины , адмирал запаса Игорь Кабаненко.

«Военным морякам и морским частям Госпогранслужбы следует готовиться к различным негативным сценариям вплоть до блокады прохода судов Керченским проливом в Мариуполь Бердянск . Необходимо отрабатывать мероприятия конвойной службы, предусматривающие сопровождение гражданских судов военными кораблями», — заявил он, комментируя распространенную ранее информацию о досмотрах российскими пограничниками кораблей в Азовском море.

По мнению адмирала, украинской погранслужбе необходимо проработать возможность сопровождения гражданских судов военными кораблями. В таком случае «любые меры по задержанию или осмотру судов конвоя будут квалифицироваться как нападение на военный конвой, то есть акт агрессии, с соответствующими правами и обязанностями военных кораблей по ее отражению».

При этом Кабаненко выразил мысль, что что военные конвои «могут и не понадобиться, но в определенных условиях это может стать единственным способом обеспечить безопасность морских коммуникаций» на стыке Черного и Азовского морей.

Он также добавил, что Киеву в ответ на «использование россиянами внутренних судоходных путей Украины» нужно усилить патрулирование на море.

Напомним, обстановка в Азовском море начала накаляться после того, как в конце марта украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно «Норд». 3 мая сотрудники Крымского пограничного управления ФСБ задержали рыболовецкое судно «ЯМК-0041» под флагом Украины, незаконно добывавшее камбалу западнее мыса Тарханкут в исключительной экономической зоне России.

Кроме того, на этой неделе украинская Госпогранслужба сообщила, что российские пограничники ежедневно останавливают в Азовском море следующие на Украину суда. При этом в крымском погрануправлении ФСБ пояснили, что проверки проводятся в соответствии с международным морским правом, и претензий от судовладельцев не поступало.

— То, что теперь к украинским судам будет проявляться повышенное внимание, скорее всего, правда, — уверен политолог Александр Дудчак

— Но на Украине в очередной раз путают причину и следствие. Именно украинская сторона вновь стала инициатором обострения двусторонних отношений, захватив рыболовецкое судно «Норд» у берегов Крыма , шедшее под российским флагом. И неоднократно на Украине звучали угрозы осуществить теракты против Керченского моста. Теперь же начинают проявляться ответные меры со стороны России.

«СП»: — До блокады Керченского пролива все же может дойти?

— Вряд ли дойдет до блокады, если Украина не будет нагнетать обстановку, освободит экипаж судна «Норд», члены которого имеют российские паспорта.

«СП»: —К каким последствиям может привести такая блокада?

— Если и будет введена блокада, что маловероятно, то ответ на вопрос — «что привело к блокаде?» —будет более важным и он будет известен. Такой сценарий развития событий крайне нежелателен и говорить о нем пока не стоит.

«СП»: — Кабаненко предлагает военным кораблям сопровождать гражданские. А хватит ли у Украины кораблей?

— Кораблей не хватит. Ума бы хватило не запускать цепочку событий, которая приводит к обсуждению подобных тем.

«СП»: — По словам Кабаненко, «любые меры по задержанию или осмотру судов конвоя будут квалифицироваться как нападение на военный конвой, то есть акт агрессии, с соответствующими правами и обязанностями военных кораблей по ее отражению». Если Киев и впрямь пойдет на эти меры, могут ли произойти провокации, способные привести к военному столкновению?

— А как назвать факт захвата судна «Норд»? Это ли не государственный терроризм? Киев ищет повод для провокации, которая втянула бы Россию в прямое противостояние с Украиной. На Донбассе это не получилось, возможно, украинские власти попытаются перенести конфликт с суши на море, а затем и призвать на помощь флот стран НАТО

Павел Родькин. — Вопрос тут заключается не в военно-технической способности блокады Керченского залива, а в ее политической целесообразности, — считает доцент НИУ ВШЭ

— Политически России не выгодно идти на конфронтацию, поэтому ее действия и дальше будут носить сдержанный и адекватный характер.

«СП»: —Задержание украинского судна 3 мая это «ответка» за «Норд» или плановая работа пограничников? Есть ли тут связь с информацией об ужесточении досмотра судов в Керченском проливе?

— Это «сигнал» о том, что деструктивные действия со стороны Украины приведут к плановому ужесточению режима и соответствующих протоколов безопасности. Такая системная работа будет лучшим и гораздо более эффективным ответом на провокации, чем отдельные «зеркальные» действия. Только таким образом можно создать условия минимизации или недопущения различного рода провокаций в дальнейшим.

«СП»: — Поможет ли это остудить горячие головы в Киеве? Или им плевать на своих граждан?

— Киев действует по логике намеренной политической провокации, поэтому интересы граждан, которые могут при этом пострадать, не имеют принципиального значения. В этой логике политические силы, преследующие цели обострения ситуации, будут только распаляться или искать все новые способы и направления провокаций. Простые граждане как всегда станут заложниками этой опасной политики.

«СП»: —О необходимости таких действий (блокада пролива) говорили сразу после задержания Украиной судна «Норд». Насколько это действительно актуально сегодня?

— Нарушение судоходных коммуникаций, безусловно, не выгодно России, так как создает дополнительные точки напряжения, там где их можно избежать. Существует определенная опасность втягивания в эскалацию ответных действий на провокации. Впрочем, рост этого напряжения — объективный процесс, поэтому усиление сухопутных и морских границ с Украиной в той или иной форме неизбежно.

«СП»: — Как далеко это может зайти? Действительно ли Киев пошлет свои военные корабли сопровождать гражданские? Может ли это привести к столкновениям?

— Для определенной части политического класса допустима любая провокация, направленная на обострение отношений с Россией или для созданий ситуаций по очередной кампании демонизации России для мирового сообщества. Для этого годится любая «картинка», неважно с кем, и на суше или на море она искусственно создана.

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