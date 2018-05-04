Новейшие истребители Су-57 над Москвой: кадры репетиции Парада Победы

Сайт телеканал «Звезда» публикует кадры репетиции воздушной части Парада Победы, в ходе которой над Москвой пролетели истребители Су-57, а также истребители-перехватчики МиГ-31К, оснащенные новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал».

В небе над столицей в парадном строю прошли истребители Су-35, МиГ-29 СМТ, вертолеты Ми-28Н, Ка-52, Ми-26, бомбардировщики Ту-160, Ту-22М3, Ту-95 и другая авиационная техника.

Дя выполнения полетов авиации ВКС РФ на параде задействовано восемь аэродромов в Московской, Тверской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской областях.

Ранее в Москве прошла заключительная вечерняя тренировка военного парада, приуроченного ко Дню Победы. По Красной площади торжественным маршем шли пешие парадные расчеты, всего больше 12 тысяч человек.

Впервые в рамках Парада Победы зрители смогут увидеть боевые машины поддержки танков «Терминатор», ударные беспилотники, робототехнические комплексы.

Гнеральная репетиция парада Победы в Москве состоится шестого мая в 10:00.