Зверь в котле: как проходило кровавое сражение за Зееловские высоты

Штурм Берлина и захват Рейхстага в конце апреля-начале мая 1945 года стал завершением четырехлетнего противостояния, однако добраться до столицы врага и полностью избавить от нацистов не только Германию , но и большую часть Европы, оказалось сложнее, чем ожидалось.

Стратегическая высота

В направлении решающего наступления на позиции противника Ставкой Верховного Главнокомандования было решено сосредоточить наиболее боеспособные армии — всего, по разным оценкам, на Берлин с разных направлений в составе 1-го, 2-го Белорусских фронтов и 1-го Украинского фронта наступала ударная группировка численностью не менее 2,5 млн человек, свыше 6 тысяч танков и самоходных орудий, около 40 тыс. артиллерийских стволов.

Аэрофотосъемка, которую советские самолеты-разведчики проводили по несколько раз в сутки позволял оценить размах отдельных фортификационных сооружений, однако за четыре года боевых действий командование РККА уже сформировало совершенное четкое представление о мерах и средствах для уничтожения укрепленных районов противника. Уже в рамках продвижения войск во время Висло-Одерской операции армии и бригады на практике применяли данные о структуре немецкой фортификации и снабжения передовых позиций. К тому же, штурм Кёнигсберга позволил советским сухопутным войскам не просто обучиться тактике зачистки городских кварталов, но и позволял вносить коррективы в действия наземных частей и соединений прямо по ходу сражения.

Однако Зееловские высоты, от которых до Берлина было немногим более 70 километров, существенно отличались от большинства укрепленных объектов, с которыми советским войскам приходилось сталкиваться ранее — сплошная двадцатикилометровая полоса, «усыпанная» крутыми холмами по 30-50 метров высотой, на которой Вермахт разместил не только тяжелое вооружение, но и укрепил ствольную артиллерию элитными мотострелковыми частями и соединениями, включая специальные танковые батальоны.

16 апреля 1945 года после разведки боем началась активная фаза наступательной операции на глубоко эшелонированные укрепления Вермахта неподалеку от города Зеелов. Концентрация советского тяжелого вооружения достигала невероятных масштабов — до трехсот орудий на каждый километр фронта.

«Если считать исходя из среднего расхода боеприпасов на час работы артиллерийской батареи и умножить все это на количество орудий, а также продолжительность артподготовки, то примерные цифры за день работы артиллеристов — что-то около 900 тыс. снарядов», — отметил в интервью телеканалу «Звезда» военный историк Константин Чурсин.

Помимо активного сопротивления немецких танковых дивизий, истреблением которых занимались экипажи советских тяжелых танков ИС-2 и противотанковые расчеты, дополнительные сложности атакующими создавал рельеф местности — обширная равнина, на которой наступающие советские войска были как на ладони.

Сознавая важность прорыва, уже к вечеру 16 апреля по распоряжению маршала Жукова наземные части усилили танковой армией — без малого 500 единиц танков и самоходной артиллерии приступили к масштабной зачистке позиций Вермахта, вспахивая огромными снарядами каждую пядь занятой противником земли. Частично план Жукова по сковыванию боем и уничтожению соединений 9-й армии Вермахта, которой командовал опытный генерал Теодор Буссе, имевший репутацию профессионала в деле стратегической обороны, удался уже в первый день — огнем тяжелой артиллерии бронетехника противника на передовой была уничтожена, а занимавшие передовые позиции немецкие солдаты под натиском артиллерии стали отходить в укрепрайон.

Прорыв обороны

17 апреля части Вермахта стали вводить в бой резервы, которые за несколько часов активного огневого контакта с наступавшими по всей ширине линии обороны войсками были уничтожены практически полностью. Спустя сутки после начала штурма, занявшие брандербургский укрепрайон немецкие военные начали сдаваться в плен.

В авангарде наступавших на Берлин советских войск 1-го Белорусского фронта шло одно из самых боеспособных соединений — 1-я Гвардейская танковая бригада под командованием гвардии полковника Абрама Темника. Именно в 1-й Гвардейской служили наиболее подготовленные для штурма укрепленных районов солдаты, за процессом обучения которых полковник Темник следил лично.

Ставка Жукова на укрепление наступающих танками сыграла в нужную для атакующих сторону — под прикрытием бронетехники, обстреливавшей укрывшихся на холмах корректировщиков и орудия, инженерные войска смогли пробить брешь в обороне противника. Пробившись через минные поля, противотанковые столбы и надолбы первые советские солдаты «врезались» в первую линию занятого противником района.

«Не лишним будет отметить, что части 9-й армии Вермахта на Зееловских высотах к началу штурма находились в наиболее выгодной позиции. Помимо двухсот тысяч человек личного состава, поддержку которым оказывали более 500 самых современных немецких танков и тяжелые артиллерийские орудия. Хорошо была отлажена и логистика — в тылу оборонявшихся по железнодорожной ветке войска Вермахта имели возможность оперативно перемещаться на наиболее опасные участки фронта», — отметил в интервью телеканалу «Звезда» историк Борис Макеев.

Огромный и хорошо вооруженный гарнизон смог существенно замедлить продвижение советских войск в сторону Берлина — лишь к вечеру 18 апреля танковые части смогли «протиснуться» сквозь первый рубеж обороны, занять город Марксдорф и частично отрезать путь к отступлению мотострелковых подразделений, которые бежали в тыл побросав тяжелое вооружение.

Зверь в котле

Еще два дня ушло на подготовку прорыва через последние рубежи обороны и отражение контратак, целью которых, по словам историков, не столько было реальное стремление отвоевать оставленные позиции, сколько оказать на противника психологическое воздействие. Несмотря на то, что маршал Жуков и командующий 1-й Гвардейской танковой армией Катуков готовились к затяжным боям за оборонительный район близ Зеелова, стремительное отступление частей и соединений 9-й армии Вермахта позволило красноармейцам перевести дух и подготовиться к решающему штурму.

Через двое суток, к позднему вечеру 20 апреля 1945 советские войска покончили с последним эшелоном обороны Вермахта на Зееловских высотах, а уже 22-24 апреля после подхода основных сил, советские войска приступили к окончательной зачистке позиций 9-й армии.

Стоит отметить, что окруженных всего в нескольких десятках километров от Берлина Адольф Гитлер попытался спасти — на выручку окруженным была переброшена 4-я танковая армия. Однако серьезного успеха войскам 4-й танковой армии добиться не удалось — Гитлер повторно совершил ошибку, следствием которой ранее, под Сталинградом стало уничтожение группы войск под командованием Эриха Манштейна, отправленного на вызволение «из котла» 6-й армии Фридриха Паулюса

«У Гитлера уже не было особого выбора. Окруженный гарнизон был слишком велик и мог оказать существенную поддержку оборонявшим город войскам, поэтому было принято решение рискнуть 4-й танковой армией», — отметил в интервью телеканалу «Звезда» военный историк Юрий Пашолок

К вечеру 24 апреля советские войска «накрыли крышкой» один из самых крупных «котлов» на завершающем этапе Великой Отечественной — в десятках километров от Берлина в полном окружении, с незначительным количеством боеприпасов и провизии оказалось почти 200 тыс. человек, большинство из которых благодаря грамотному планированию операции и своевременному введению танковых бригад удалось похоронить в считанных километрах от столицы Рейха.

Практически полностью были уничтожены 502-й тяжелый танковый батальон и танковая дивизия «Мюнхеберг», личный состав которой силами советских артиллеристов, танкистов и пехоты был за пару дней сокращен с 5 тыс. до 224 человек, а также 1-я панцергренадерская дивизия СС «Нордланд», смятая наступавшими войсками и сокращенная с 11 до 3,8 тыс. человек. Сильнее остальных не повезло личному составу 9-й парашютно-десантной дивизии: из 9 тыс. занявших оборону на Зееловских высотах немецких десантников обратно в Берлин из-под града пуль и снарядов вырвались лишь 500 человек, которых в последствии, в полном составе, уничтожили при штурме Берлина.

Стратегическая боевая задача, поставленная Ставкой ВГК маршалу Жукову была выполнена — наиболее боеспособная и многочисленная группировка войск противника была уничтожена. Красная Армия получила возможность двигаться вперед, на Берлин.