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Новейший малый ракетный корабль «Вышний Волочёк» проекта 21631 войдет в состав ВМФ в текущем месяце
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Новейший малый ракетный корабль «Вышний Волочёк» проекта 21631 войдет в состав ВМФ в текущем месяце 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
По уже сложившейся традиции кораблям проекта 21631 присваиваются имена старинных российских городов.
В настоящее время малый ракетный корабль (МРК) «Вышний Волочек» проекта 21631 находится на завершающем этапе государственных испытаний в Новороссийске и войдет в состав ВМФ России в текущем месяце. Корабль построен в рамках кораблестроительной программы на Зеленодольском судостроительном заводе (Республика Татарстан).
Малые ракетные корабли проекта 21631, строящиеся по заказу ВМФ на Зеленодольском судостроительном заводе с 2010 года относятся к многоцелевыми кораблями, оснащенными самыми современными образцами высокоточного ракетного, артиллерийского, зенитного противодиверсионного вооружения. Назначение кораблей этого проекта — охрана и защита экономической зоны государства. Корабли способны действовать как одиночно, так и в составе однородных и разнородных группировок сил ВМФ в различных морских районах. По уже сложившейся традиции кораблям проекта 21631 присваиваются имена старинных российских городов.
По данным проектанта АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» водоизмещение кораблей составляет около 1000 тонн, расчетная максимальная скорость — 23 узла, численность экипажа — свыше 50 чел., автономность — 10 суток без дозаправки.
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