Новейший малый ракетный корабль «Вышний Волочек» поступит в ВМФ в мае

"В настоящее время малый ракетный корабль (МРК) «Вышний Волочек» проекта 21631 находится на завершающем этапе государственных испытаний в Новороссийске и войдет в состав ВМФ России в текущем месяце. Корабль построен в рамках кораблестроительной программы на Зеленодольском судостроительном заводе ( республика Татарстан )", — рассказал он.

Также Дыгало добавил, что по данным судостроительного завода, водоизмещение кораблей этого проекта составляет около одной тысячи тонн, расчетная максимальная скорость достигает 23 узлов, а без дозаправки они могут обходится до 10 суток.

"Вышний Волочек" является шестым кораблем модернизированной серии «Буян-М», которые имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности — универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», предназначенным для поражения морских и береговых целей. Ранее планировалось, что он будет принят в состав ВМФ до конца 2017 года, после завершения всех этапов испытаний.