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Новейший малый ракетный корабль «Вышний Волочек» поступит в ВМФ в мае
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Новейший малый ракетный корабль «Вышний Волочек» поступит в ВМФ в мае 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Новейший малый ракетный корабль (МРК) «Вышний Волочек» войдет в состав Военно-морского флота России в текущем месяце, сообщил журналистам представитель департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ по ВМФ Игорь Дыгало.
"В настоящее время малый ракетный корабль (МРК) «Вышний Волочек» проекта 21631 находится на завершающем этапе государственных испытаний в Новороссийске и войдет в состав ВМФ России в текущем месяце. Корабль построен в рамках кораблестроительной программы на Зеленодольском судостроительном заводе (республика Татарстан)", — рассказал он.
Также Дыгало добавил, что по данным судостроительного завода, водоизмещение кораблей этого проекта составляет около одной тысячи тонн, расчетная максимальная скорость достигает 23 узлов, а без дозаправки они могут обходится до 10 суток.
"Вышний Волочек" является шестым кораблем модернизированной серии «Буян-М», которые имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности — универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», предназначенным для поражения морских и береговых целей. Ранее планировалось, что он будет принят в состав ВМФ до конца 2017 года, после завершения всех этапов испытаний.
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